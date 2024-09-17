Может сработать? В США высказались насчет плана Зеленского по завершению войны

План будет обсуждаться на полях ГА ООН

В США уже видели план президента Украины Владимира Зеленского по завершению войны. Там считают, что он может сработать.

Об этом рассказала во время пресс-конференции в ООН постоянный представитель Вашингтона при организации Линда Томас-Гринфилд. Ее слова приводит Голос Америки.

"Мы видели мирный план президента Зеленского. Мы считаем, что он излагает стратегию и план, которые могут работать", — сказала она.

По ее словам, теперь Вашингтон хочет обсудить эту тему с представителями других государств на полях генассамблеи ООН и понять, как он может помочь.

"Мы надеемся добиться определенного прогресса. Вот для чего мы здесь", — добавила дипломат.

Томас-Гринфилд подчеркнула, что руководство США никогда не теряло надежды на достижение мира и усердно работало над этим более двух лет.

Как сообщалось ранее, во время разговора с журналистом CNN Зеленский сообщил, что победа возможна, если Украина будет сильной. Он не стал приводить детали своего плана, но рассказал, что в нем четыре пункта плюс один, который будет играть роль уже после войны.

Позже он рассказал, что этот план уже готов на 90%.