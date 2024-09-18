План перемоги України: у Зеленського назвали його окремі складові

План чітко структурований згідно з розумінням поточного етапу війни

План перемоги України, який скоро президент Володимир Зеленський представить союзникам, не просто пропозиція, а чітке розуміння того, що означає сучасна війна. Серед того, що можна виділити: військовий пакет, економічний стимул, патетичний примус Росії й дипломатичний тиск на неї.

Про це в коментарі YouTube-каналу "РБК-Україна" розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Дочекаймося, коли президент його презентує спершу нашим ключовим партнерам… поки що тільки загальні такі риси намалюємо, це військовий пакет, економічний стимул, патетичний примус Росії й дипломатичний тиск на неї", — зауважив Подоляк.

Що стосується військового пакету, то він, за словами радника голови Офісу президента, "чітко структурований згідно з розумінням поточного етапу війни". Пакет розроблений з урахування подій, що відбуваються у Курській області та на території України. Крім того, в ньому враховане використання Україною своїх ракет та дронів, власного виробництва.

Щодо патетичного примусу Росії, то мається на увазі усвідомлення того, що Україна має право займати ту чи іншу нішу у глобальному політичному процесі.

"Україна має право бути членом будь-якого альянсу і не треба звертати увагу на умови якихось третій країн", — наголосив Подоляк.

Серед основних рис плану перемоги і економічний тиск на Росію та економічні стимули України.

"Це з одного боку це суттєве нарощування інвестицій військове виробництво на території України, знову ж таки ліцензування, щоб отримати дозвіл на виробництво тієї чи іншої зброї. З іншого боку це аудит санкцій проти Росії", — розповів Подоляк.

Щодо дипломатичного тиску то, за словами радника голови Офісу президента, це взагалі окрема тема. Працювати з країнами "нейтрального поясу" доволі складно.

"Для мене дивна їх поведінка, вони не усвідомлюють, що Російська Федерація руйнує міжнародне право, в межах якого вони, як раз, і можуть домінувати, утворювати альянси і так далі", — мовив Подоляк.

Ці країни мають зрозуміти, що в середньостроковій перспективі злам міжнародних систем відносин, міжнародної системи права суттєво вплине і на них, додав радник голови Офісу президента.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що Зеленський назвав умови, які можуть закінчити війну і розкрив свій мирний план.