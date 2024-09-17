Без участия США: Евросоюз готовит новый крупный кредит для Украины на десятки миллиардов евро

Впрочем, этому плану пока дали статус плана "Б" – планом "А" остается американский вариант, согласованный на заседании G7 в июне.

Европейский Союз готовится выдать Украине до конца 2024 новый кредит в размере 40 млрд евро. Этот план не предусматривает участия США и является альтернативным американскому плану, согласованному в июне этого года – а также касается прибыли из российских активов.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что идея плана возникла после того, как план США предоставить Украине 50 млрд евро под гарантии в виде замороженных активов РФ оказался под угрозой из-за действий пророссийской Венгрии – саботажник Виктор Орбан пытался отложить решение по этой схеме по меньшей мере до президентских выборов в США 5 ноября.

Работу над проектом начнут в течение следующих недель. Проект предусматривает, что Европейский Союз передаст Украине "неопределенное количество миллиардов долларов кредитов" до конца 2024 года.

"Такой шаг, расширяющий существующую программу помощи, потребует поддержки большинства, а не единодушия, что устранит право вето Будапешта. Окончательная сумма может составить от 20 до 40 миллиардов евро и будет установлена Европейской комиссией после консультаций со странами-членами, сообщили чиновники", – пишет издание.

Впрочем, этот план пока получил статус плана "Б" – планом "А" остается американский вариант, согласованный на заседании G7 в июне. Под залог замороженных активов РФ, согласно плану, ЕС и США предоставят по 20 млрд долларов, а остальные в 10 млрд выделят Великобритания, Япония и Канада. В плане "Б" ЕС увеличит свою долю денег, которые должен будет выделить, а залогом будут не сами активы россиян, а доходы от них – это до 3 млрд евро в год.

Напомним, в мае страны-члены Европейского Союза согласовали план использования доходов от замороженных российских активов. В 2024 году эта сумма может составить до 3 миллиардов евро, из которых 90% будут использованы для закупки вооружения для Украины.

Отметим, что постоянные представители ЕС приняли эту инициативу еще 8 мая. По предварительным данным, Украине будут передавать ежегодно около 3 млрд. евро. 90% поступлений будут тратиться на вооружение для сил обороны, а 10% — на восстановление и реконструкцию.

Ранее "Телеграф" писал, что в ЕС нашли юридический обходной путь, который позволит избежать вето Венгрии на покупку оружия для Украины на доходы, полученные от замороженных активов России. Этот путь "сложный, но успешный".