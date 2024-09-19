Миру не интересны мирные планы: нардеп рассказал, что поможет Украине завершить войну

Нардеп рассказал, почему Украине надо продолжать продвижение на территории России

Наступление ВСУ в Курской области является частью мирного плана Украины. Оно является демонстрацией силы, которая позволит склонить мир на свою сторону.

Об этом в эфире "Новини Live" рассказал народный депутат Олег Дунда ("Слуга народа"). По его словам, мир просто так не будет поддерживать какие-либо мирные планы, даже если они будут самыми идеальными.

"Мир циничен и всегда поддерживает не мирные планы, а всегда поддерживает победителя. Даже если он не мирный", — сказал он.

По его словам, для Украины сейчас единственным способом продвигать свои мирные планы являются победы на поле боя. Он также напомнил слова советника главы Офиса президента Михаила Подоляка о том, что операция в Курской области "является частью нашей победы", а также добавил, что к этому должны добавиться и другие российские области.

"Мы не имеем права останавливаться на тех границах, к которым мы дошли в Курской области. Мы должны их расширять", — сказал Дунда.

Как сообщалось ранее, во время разговора с журналистом CNN Зеленский сообщил, что победа возможна, если Украина будет сильной. Он не стал приводить детали своего плана, но рассказал, что в нем четыре пункта плюс один, который будет играть роль уже после войны.