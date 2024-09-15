О победе Украины, ситуации на фронте и Трампе: главные заявления Зеленского в интервью CNN

Главные заявления президента

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью журналисту CNN Фариду Закарии. Он рассказал о текущей ситуации на фронте, о том, почему Украине не хватает оружия и как заставить главу Кремля Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Запись интервью была обнародована в воскресенье 15 сентября в Youtube-канале президента. "Телеграф" приводит главные моменты их разговора.

О ситуации на фронте

Зеленский объяснил, что быстрое продвижение россиян в районе Покровска связано с нехваткой вооружения.

"Не имеет значения, сколько бригад стоит на одном направлении, если половина из них не оснащена. Мы теряли много людей, потому что они не были в бронетехнике или не имели артиллерии. Сравните: Россия использовала 12 снарядов на один наш", — сказал он.

По его словам, с поставками вооружения от союзников постоянно возникают проблемы, поскольку Украина хотела оснастить 14 новых бригад, но пока смогла вооружить лишь 4 из них.

Зеленский также напомнил, что за последний месяц Россия скинула четыре тысячи авиабомб на востоке Украины и использование западного дальнобойного оружия сможет разрушить аэродромы из которых поднимается вражеская авиация.

О победе Украины

Зеленский говорит, что дипломатические шаги работают, когда сторона находится в сильной позиции. То есть Украине надо быть сильной, иначе Путин не захочет с ней говорить и не захочет останавливать войну.

"Именно поэтому у меня есть план. Для нас победа означает быть сильными и готовыми к сильной дипломатии. Поэтому я подготовил несколько пунктов. Четыре из них основные и еще один, который будет нужен уже после войны. Я поделюсь им с Байденом (президентом США Джо Байденом, — ред.). Речь о безопасности, о геополитическом положении Украины, о сильной военной поддержке, которая должна быть доступной для нас. И о том, что мы должны иметь возможность свободно решать, как использовать ту или иную вещь", — сказал он.

О Дональде Трампе

Глава государства говорит, что покажет свой план не только Байдену, но и кандидатам на выборах Дональду Трампу и Камале Харрис. Кроме того, он отметил, что без особого энтузиазма относится к словам Трампа о возможности закончить война за 24 часа, считая и предвыборными заявлениями.

"Я говорил по телефону с Трампом и он сказал, что сильно нас поддерживает. И у нас был хороший разговор", — сказал он.

По его словам, Трамп сказал, что сделает все, чтобы поддержать Украину. Зеленский добавил, что именно поэтому хочет показать план республиканцу, чтобы понять его реакцию.

О Путине

Путин не желает заканчивать войну, поскольку он в этом не нуждается. Кроме того, он боится успешной Украины.

Однако по словам, Зеленского больше всего Путин боится своего народа.

"Когда ты очень силен, и другая сторона знает, что ты силен, это оказывает влияние на их общество. Они перестанут быть довольными этой войной… Путин боится только одного — своего народа. Если российское общество окажется в условиях, когда они не будут жить комфортно, как сейчас украинцы без энергии, они поймут цену войны и начнут влиять на Путина. Вот почему я говорю: сделайте Украину сильной, и вы увидите, что он сядет за стол переговоров", — сказал Зеленский.

Как война изменила Украину и мир

По его словам, война на самом деле гораздо ближе к Европе, чем может показаться западным политикам.

"Война пришла повсюду в Украине, и, конечно, она изменила всех нас, все наши семьи. Она разделила семьи, унесла множество жизней и разрушила всё, что мы ценили. Но самое важное, если эта война изменит Европу и мир, то это будет значимо. Если Европа и мир не поймут, что надо жить в единстве, то Путин и подобные ему люди, вы их знаете, могут разделить мир на части, и съесть эти части как пирог", — сказал он.

Как сообщалось ранее, Зеленский ранее говорил, что присутствие России на следующем саммите мира будет сигналом ее готовности завершить войну.