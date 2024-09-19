Военный психолог рассказал, зачем нужна демобилизация и почему ее не будет

У каждого человека есть, так называемый, "срок годности"

Со временем военные на передовой становятся неэффективными из-за ряда объективных факторов. Однако украинские власти не станут проводить демобилизацию, ведь не хотят терять рейтинги.

Такое мнение в эфире День.LIVE высказал военный психолог Андрей Козинчук. По его словам, у каждого человека есть так называемый "срок годности".

"Мы становимся менее эффективными. Есть какой-то срок годности человека. Чем больше стрессовых факторов, физиологических факторов, травмирующих событий мы становимся менее эффективными. С точки зрения внимания, памяти, когнитивных свойств. То есть демобилизация нужна, чтобы мы могли стоять дальше", — объяснил психолог.

Однако, по мнению Козинчука, демобилизации не будет, ведь украинские власти просто не пойдут на подобный шаг.

"Для того чтобы провести демобилизацию, надо нас кем-то заменить. А для того, чтобы заменить, нужно провести мобилизацию. Это значит, что всем властям, от высшего звена до низшего, нужно провести массовую мобилизацию. Если власть начнет это — они потеряют рейтинги", — объяснил военный психолог.

Кроме того, отметил Козинчук, у власти нет четких планов по реабилитации военных после возвращения из войны.

"Нам построили спортивные площадки, чтобы мы там занимались спортом, а мы будем распивать на них алкогольные напитки, потому что никто не считается с психологией", — заключил военный.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, как спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук объяснил, почему в Украине не будет демобилизации. Упомянул об исторических событиях и ошибках Украинской народной республики 1919 года.