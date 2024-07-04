Мобилизация учителей в Украине: кто имеет право на отсрочку и какие нужны документы

Работники сферы образования могут вернуться на свое место работы после демобилизации, поскольку за ними сохраняется место и должность

Согласно новому закону о мобилизации, вступившему в силу 18 июня, некоторые категории учителей имеют право на отсрочку от призыва в ряды Вооруженных сил Украины. Для этого должны быть соблюдены определенные условия.

Украинским законодательством предусмотрено сохранение за сотрудниками системы образования рабочего места и должности. Таким образом, учитель может вернуться на свое прежнее место работы после демобилизации. Об этом пишет ТСН.

При этом важно учесть, что закон не обязывает работодателя продолжать выплачивать зарплату мобилизованному сотруднику. Если работодатель изъявит такое желание, она может быть сохранена.

Так, призыву во время общей мобилизации не подлежат;

научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального предвысшего образования, научных учреждений и организаций, которые имеют научную степень и работать не менее чем на 0,75 ставки;

педагогические работники учреждений профессионального предвысшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, учреждений общего среднего образования при условии, что они работают не менее чем на 0,75 ставки.

Кроме того, получить отсрочку от мобилизации могут докторанты, соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, лица, зачисленные на обучение в интернатуру, которые учатся по дневной или дуальной форме и получают уровень образования выше полученного ранее.

Как пишет издание Новини PRO, есть список документов, которые подтверждают право на освобождение от мобилизации:

справка с места работы, выдаваемая учебным заведением. Она подается в ТЦК и СП (военкомат) только в оригинале. В справке обязательно должно быть указано, что лицо работает на 0,75 ставки (или на полную ставку) и на какой должности работает;

копия приказа о принятии на работу (заверенная директором учебного заведения);

копия трудовой книжки (заверенная директором учебного заведения).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что был озвучен список лиц, которые потеряют право на отсрочку от мобилизации уже в июле текущего года.