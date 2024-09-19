"Мы действительно пытались": Столтенберг открыто обвинил Россию, о чем речь

Диалог НАТО и России начинался еще в 1990-х годах

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг, 19 сентября, обвинил Россию в том, что диалог, который годами выстраивался между Альянсом и РФ, в конце концов не сложился.

Такое заявление он сделал в рамках диалога "Размышления о тяжелом десятилетии: прощальная беседа с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом", организованном German Marshall Fund.

"Мы действительно пытались. Мы пытались в 1990-х годах, и у нас был прогресс. Мы учредили совет НАТО-Россия, и у нас были некоторые совместные мероприятия. И я по-прежнему считаю, что было абсолютно правильно попытаться наладить лучшее сотрудничество с Россией после окончания холодной войны", — сказал генсек.

По его словам, попытки наладить диалог между РФ и НАТО не прекратились даже после вторжения России в Грузию в 2008 году.

"Даже в январе 2022 года, когда мы знали, что Россия планирует вторжение в Украину, даже тогда мы встречались с консулом России, чтобы попытаться остановить планы РФ. Мы действительно пытались", — подчеркнул Столтенберг.

Вместе с тем, по словам генсека, события февраля 2022 года, а именно полномасштабное вторжение России в Украину, бомбардировка РФ мирных украинских городов, гражданской инфраструктуры и тысячи погибших граждан Украины, окончательно разрушили любые надежды на диалог с Россией.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что Йенс Столтенберг сделал весьма обнадеживающее заявление по Украине. По его словам, в долгосрочной перспективе не может быть мира в Украине без того, чтобы Украина стала частью НАТО.