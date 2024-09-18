Снова заговорил о "красных линиях"

В политических кругах продолжают обсуждать возможное разрешение Украине использовать дальнобойное оружие для нанесения ударов вглубь России. Недавно генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сделал заявление о возможности Украины наносить удары по территории России.

Эта позиция, естественно, вызвала острую реакцию со стороны Кремля, расценившего слова Столтенберга как провокацию. Соответствующее заявление пресс-секретарь Путина сделал для росСМИ.

Йенс Столтенберг заявил, что разрешение Киеву использовать дальнобойные ракеты для ударов по российской территории не станет "красной линией" для НАТО. По его словам, это не приведет к эскалации конфликта. Столтенберг также отметил, что президент России Владимир Путин неоднократно объявлял "красные линии", но не шел на дальнейшую эскалацию.

Это заявление вызвало резкий ответ со стороны Кремля. Пресссекретарь президента России Дмитрий Песков назвал позицию Столтенберга "чрезвычайно провокационной и опасной". Он подверг критике генсека НАТО за "показное желание не принимать во внимание заявления российского президента", назвав такой подход "недальновидным" и "непрофессиональным".

Песков связал такую позицию Столтенберга с тем, что тот вскоре покинет пост генерального секретаря НАТО. По мнению пресс-секретаря Кремля, это позволяет Столтенбергу делать провокационные заявления, не неся за них ответственности в будущем.

Ранее "Телеграф" писал, почему Байден не решается предоставлять разрешение для использования дальнобойного оружия для Украины. Может быть, он пытается не испортить отношения с РФ.