"Не может быть мира в Украине без…": Столтенберг сделал обнадеживающее заявление

Генсек назвал условие для мира в Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, недавно признавший свою ошибку в войне в Украине, заявил, что без вступления в НАТО мира в стране не будет.

Соответствующее заявление он сделал в онлайн-интервью еженедельнику Foreign Policy, которое транслировалось на сайте издания.

"В долгосрочной перспективе не может быть мира в Украине без того, чтобы Украина стала частью НАТО", — сказал он.

В то же время он подчеркнул, что в настоящее время у членов Североатлантического альянса нет консенсуса относительно приглашения Украины в военный блок.

"Не может быть приглашения, пока страны-члены не договорятся. Для этого нужен консенсус, и у нас его пока нет", — сказал он.

Вместе с тем страны НАТО по итогам саммита в июле в Вашингтоне заявили, что Украина находится "на необратимом пути" к вступлению в Альянс.

К слову, ранее Телеграф рассказывал о том, как НАТО будет готовить Украину к вступлению в Альянс. Об этом в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказал официальный представитель Государственного департамента США Дэниел Сайзек.