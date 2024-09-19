"Ми справді намагалися": Столтенберг відкрито звинуватив Росію, про що мова

Діалог НАТО та Росії починався ще у 1990-х роках

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у четвер, 19 вересня, звинуватив Росію у тому, що діалог, який роками вибудовувався між Альянсом та РФ, зрештою не склався.

Таку заяву він зробив в межах діалогу "Роздуми про важке десятиліття: прощальна бесіда з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом", що був організований German Marshall Fund.

"Ми справді намагалися. Ми намагалися у 1990-х роках, і у нас був прогрес. Ми заснували раду НАТО-Росія, і ми мали деякі спільні заходи. І я, як і раніше, вважаю, що було абсолютно правильно спробувати налагодити найкращу співпрацю з Росією після закінчення холодної війни", — мовив генсек.

За його словами, спроби налагодити діалог між РФ та НАТО не припинилися навіть після вторгнення Росії в Грузію у 2008 році.

"Навіть у січні 2022 року, коли ми знали, що Росія планує вторгнення в Україну, навіть тоді ми зустрічалися з консулом Росії, щоб спробувати зупинити плани РФ. Ми справді намагалися", — наголосив Столтенберг.

Разом з тим, за словами генсека, події лютого 2022 року, а саме повномасштабне вторгнення Росії в Україну, бомбардування РФ мирних українських міст, цивільної інфраструктури та тисячі загиблих громадян України остаточно зруйнували будь-які надії на діалог з Росією.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Єнс Столтенберг зробив вельми обнадійливу заяву щодо України. За його словами, у довгостроковій перспективі не може бути миру в Україні без того, щоб Україна стала частиною НАТО.