Почему долго ремонтируют ТЭС? В ДТЭК дали исчерпывающий ответ (видео)

В ДТЭК объяснили, почему ремонт ТЭС длится долгое время

В компании ДТЭК рассказали, можно ли быстро возобновить подачу электроэнергии после очередного обстрела россиян. Украинцам объяснили, насколько это сложно.

Очень четкое объяснение появилось у Telegram. В компании подчеркнули, что ремонты ТЭС – это долго и дорого, ведь разрушения колоссальные.

"Каждое попадание в электростанцию оставляет по себе сотни, а то и тысячи тонн завалов. Лишь один трансформатор весит около 200 тонн. Это как статуя Свободы без пьедестала. А дыры в крышах и стенах после обстрела могут быть размером с половины футбольного поля ", — отметили в ДТЭК.

Украинцам напомнили, что энергооборудование нельзя приобрести в магазине. Его производят по индивидуальному заказу. И это требует времени. К примеру, один трансформатор могут делать 8-12 месяца.

"Восстановление — это не только время, но и большие деньги. С начала года ДТЭК инвестировал уже более 2 млн 100 млн грн в ремонты ТЭС. До конца года эта сумма удвоится. Но для полного ремонта нужно гораздо больше ", — говорится в заявлении компании.

Но добавили, что ключевая задача сейчас – починить как можно больше до начала отопительного сезона. Ремонты продлятся и зимой и последующие годы.

Ранее "Телеграф" писал, что в ДТЭК объяснили, почему в отдельных очередях надолго выключают свет.