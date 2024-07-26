Почему один день со светом, а в другой – отключения? В ДТЭК ответили на распространенный вопрос

Энергетики описали ситуацию

Ситуация со светом в Украине уже несколько дней, как значительно улучшилась, однако почасовые отключения все равно происходят, хотя и в гораздо меньших объемах. Украинцы недовольны тем, что один день может пройти совсем без ограничений, а в другой света может не быть несколько часов.

На Facebook-странице "ДТЭК Одесские электросети" одна из украинок выдвинула энергетикам подобную претензию. Они подробно объяснили, почему так может происходить.

"Один день есть свет, второй отключения, это как-то выглядит странно! Или просто измываетесь над нами", — написала женщина в комментариях.

В ДТЭК отметили, что сейчас в Украине продолжают действовать отключения света. Там напомнили, что их причиной являются массированные удары россиян по энергетической отрасли Украины.

"Нынешняя способность энергетики не позволяет использовать больше света, поэтому на каждый день применяются вынужденные ограничения. За формирование лимитов для каждой области отвечает НЭК Укрэнерго. Контролирует расчеты лимитов для каждой области — Министерство энергетики", — объяснили энергетики.

Напомним, ранее в ДТЭК рассказали, почему отключают свет даже ночью. Там объяснили, что ночью не работают солнечные электростанции, а гидроэлектростанции закачивают воду. Для этого им тоже нужна энергия.