Почему отключают свет вечером, а не ночью: в ДТЭК ответили на популярный вопрос

Энергетик не может удовлетворить потребности всех потребителей

В Украине после недавнего масштабного обстрела вернулись жесткие графики отключений света. Поэтому некоторые граждане жалуются, что у них в вечерние часы отсутствует электроснабжение.

Так, один из жителей Киева написал, что у него по графику после 19:00 вообще света не будет. Его не устраивает, что электроснабжение будет только ночью.

"Будут отключения — будет негатив. У меня сегодня по графикам после 19:00 вообще света не будет. И чему здесь радоваться. Что вы ночью свет даете", — написал он.

В свою очередь в компании ДТЭК объяснили, почему так происходит. Там отметили, что понимают неудобства, которые несут за собой отключения.

"Мы все в этих условиях. У каждой группы есть свои ограничения: кто-то имеет отключение вечером, кто-то утром. Сделать график таким образом, чтобы каждый получал свет, когда ему удобно — невозможно. Потому что, кто-то хочет иметь свет обязательно утром, кто-то — обязательно вечером. При применении графика мы чередуем отключение каждой группы в течение суток, и делаем это для того, чтобы по результатам недели все имели одинаковое количество часов со светом", — отметили в компании.

Отметим, что всего графики отключений имеют три категории: свет есть (отмечено белым), света нет (серый цвет), отключения возможны по необходимости (отмечено светло-серым). В общем, потребители разделены на шесть групп, в которых последовательно отключают свет.

Напомним, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сообщил, что для Украины зима простой не будет. Есть три варианта того, как в этот период будут отключать свет в домах украинцев, все будет зависеть от погоды и российских обстрелов.