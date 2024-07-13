На людях экономят, а у самих свет и прохлада: в ДТЭК ответили на громкое обвинение

Сам ДТЭК не экономит

В Украине продолжают ежедневно применять графики стабилизационных отключений, однако эти ограничения не касаются критических инфраструктур, в частности, ДТЭКа. Украинцы возмущены, что в кабинетах энергетического учреждения всегда есть свет и работают кондиционеры.

На странице ДТЭК в Facebook пользователь задал один из самых волнующих вопросов работникам.

"Людям нужно экономить электроэнергию, а почему сам ДТЭК не экономит, в частности Криворожское учреждение. Работают все кондиционеры, горят лампы при зашторенных окнах (чтобы солнце не било в глаза), есть холодная и горячая вода", — говорится в сообщении.

На вопрос, почему горит днем свет работники ответили, что в заведение приходят люди с разным зрением и это все для них. Но тогда возникает встречный вопрос: "Как же тогда тысячи детей сидят без света? Что с их зрением? Как тысячи людей с плохим зрением сидят по 15-18 часов в сутки без света?"

Украинцы требуют, чтобы ДТЭК наконец начал заботиться о людях, а не прикрываться посетителями, которых от силы 6 человек в 2 часа.

"Украинцы, если у Вас дома нет света и воды, если кому-то очень жарко и нечем дышать в квартирах, идите в ДТЭК ул. Владимира Великого, 57А. Там все есть для комфорта, больше мягкие и очень удобные диваны, где можно не только посидеть, но и полежать… Может тогда они услышат нас», — пишет возмущенный пользователь.

В свою очередь ДТЭК ответил на эти обвинения следующим образом: "Спасибо за информацию. Проинформируем коллег. Спасибо за понимание".

Ранее "Телеграф" писал, что в ДТЭК ответили на возмущение украинцев из-за несправедливых графиков.