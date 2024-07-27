В ДТЭК ответили, когда полностью отменят графики отключений: есть важные условия

В настоящее время система требует балансировки

В энергосистеме Украины сложная ситуация, поэтому потребители сталкиваются с графиками отключений света. Украинцы спросили энергетиков, когда полностью отменят ограничения.

В ДТЭК ответили на тревожные вопросы. В компании отметили, что только при определенных условиях будет возможность не выключать электричество.

Украинцев заверили, что отмена графиков зависит от ситуации в энергосистеме, а именно, когда она не будет требовать балансировки. Также соответствующее распоряжение должно быть от НЭК "Укрэнерго" об отмене стабилизационных отключений.

Напоминаем, что причиной отключения электроэнергии могут быть не только обстрелы России. На энергосистему также оказывают негативное влияние постоянные включения и выключения.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал, что система находится в очень хрупком состоянии, поскольку она не проектирована и не предназначена для работы в режимах включения — выключаться.

Он добавил, что аварии будут происходить в дальнейшем. Даже при улучшении общей ситуации отдельные места, районы и населенные пункты могут из-за аварий просто оставаться без поставки. Такая ситуация может происходить в любой момент.

Ранее "Телеграф" писал, что в "Укрэнерго" рассказали, что будет зимой со светом. Энергетики работают без выходных, чтобы подготовиться к отопительному сезону, и магистральная сеть уже готова обеспечивать зимние объемы потребления.