Сидели за одной партой и были лучшими друзьями: редкое фото Зеленского и Манжосова до конфликта

Пути актеров разошлись из-за тайного конфликта

Денис Манжосов был актером студии "Квартал-95", которую он основал совместно с Владимиром Зеленским. Мужчины долгое время были не только коллегами, но и близкими друзьями. В один момент между ними случился конфликт, из-за которого прекратилось сотрудничество.

Отношения Манжосова и Зеленского

Денис Манжосов и Владимир Зеленский учились вместе в школе №95 с углубленным изучением английского языка. Они были одноклассниками и лучшими друзьями, вместе активно занимались школьной самодеятельностью. Ребята даже сидели за одной партой.

Впоследствии вдвоем поступили в студенческий театр эстрадных миниатюр "Беспризорник", которым руководил Александр Пикалов. Позже играли в команде "Запорожье — Кривой Рог — Транзит".

Фото из сети

Именно Манжосов, Зеленский и Пикалов в 1997 году создали команду "95 квартал", которая показывала свои номера в Высшей лиге КВН. В сети есть архивные фотографии с тех пор, сделанные более 20 лет назад, когда оба были молодыми. На ней можно увидеть и других "кварталовцев" — Евгения Кошевого, Юрия Корявченкова, Юрия Крапова, Елену Кравец (уже не работает в студии).

Фото из сети

Впоследствии была создана полноценная телевизионная программа "95 квартал", в которой оба работали ведущими актерами.

Однако в 2013 году Манжосов неожиданно решил покинуть коллектив. Причиной такого решения стал серьезный конфликт с Зеленским. Что именно тогда произошло, широкой общественности неизвестно до сих пор, поскольку актеры не рассказывали детали. В то же время за определенное время Владимир отметил, что был бы не прочь пообщаться с Денисом, если бы тот выразил такое желание.

Фото из сети

"Все так быстро меняется. И я не знаю, кому это сегодня нужно. Но как бы больно мне ни было раньше, это не значит, что я бы не выслушал человека, не поговорил с ним. Я не боюсь таких вещей. Считаю, что все в мире и в жизни ошибаются. Когда говорят: "Надо давать второй шанс" – согласен, надо", – так говорил Зеленский.

После выхода из юмористической студии Денис открыл агентство, которое устраивало разные праздники и мероприятия и параллельно работал в свадебном агентстве. Впоследствии рассказал, что ушел из "Квартала-95", потому что хотел изучать сферу кинематографа. Для этого он перебрался в США, где учился на режиссера и сценариста. Затем вернулся в Украину и пробовал себя в новом амплуа. В частности, стал сценаристом видео ко Дню защитника Украины и Дню украинского казачества.

Конфликт Манжосова и Зеленского

В 2019 году Манжосов анонсировал пресс-конференцию, во время которой должен был рассказать о конфликте с Зеленским и поделиться подробностями о тогдашнем кандидате в президенты. О запланированном мероприятии громко говорили в сети и его должны были транслировать многие медиа.

Впрочем, Денис приехал на место, где должна была состояться пресс-конференция, осмотрел его и уехал оттуда. Тогда на локации присутствовали Александр Пикалов и Артем Гагарин, которые заявляли, что Манжосову заплатили за это мероприятие. В то же время экс-юморист писал организаторам, что ему угрожают, к тому же он увидел своих бывших друзей и передумал давать какие-либо комментарии.

Позже Манжосов отметил, что ему не угрожали и заявил, что Владимир Зеленский не употреблял наркотики. В прессе даже говорили, что Денис должен был вернуться в "Квартал-95" на место Зеленского, но коллектив высказался против.

Затем Владимир Зеленский стал президентом Украины. В то время как Денис начал реализовывать творческие проекты. Речь шла о документальном проекте "Гражданские профессии войны"

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