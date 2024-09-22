Был ли стройным в начале карьеры? Как выглядел в молодости "Юзик" из "Квартала-95" (фото)

Бывший актер очень изменился с начала своей карьеры

Юрий Корявченков много лет был актером студии "Квартал-95", а впоследствии стал народным депутатом. А вот его жена довольно долго находилась вне публичного пространства. Интересно, что Корявченко существенно изменился с молодых лет.

"Телеграф" покажет, каким был "Юзик" из "Квартала-95" в молодости и напомним о его карьере юмориста, а вскоре и народного избранника.

"Юзик" в молодости

Мужчина родился в 1974 году в Кривом Роге. Учился на электрика в местном техническом университете, а через некоторое время получил и экономическое образование. С 1995 года начал карьеру юмориста в КВН. Выступал за команду "Криворожская шпана", которая объединилась с командой из Кемерова "Сибирские богатыри" в "50x50". Комики выступали в Высшей лиге в 1996 году.

Параллельно с выступлениями Юрий зарабатывал на жизнь, работая мастером, инженером, электрослесарем, заместителем председателя профкома. В те времена у него были довольно густые волосы.

Фото из сети

Также известно, что Корявченков играл в "Сборной Днепропетровска" совместно с Александром Пикаловым. Позже они стали участниками "Сборной Кривого Рога", которую через несколько лет переименовали в "95-й квартал".

Судя по видео, сделанным во время выступления Корявченкова в 90-х, мужчина был значительно худее, чем сейчас. Тогда он еще выступал с русским юмористом Гариком Мартиросяном.

Скриншот с видео

Впоследствии "Квартал-95" неоднократно в своих выступлениях обыгрывал большие формы актера, а сам Корявченков получил прозвище "Юзик". Комик работал в составе "Квартала-95" более 15 лет, вплоть до 2019 года.

Фото: Фейсбук Юрия Коряченкова

Тогда Корявченков пошел в политику и возглавлял штаб на то время кандидата в президенты Владимира Зеленского в Кривом Роге. В 2019 году стал народным депутатом Верховной Рады, на должности которого работает и сегодня.

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