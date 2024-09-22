Сиділи за одною партою та були найкращими друзями: рідкісне фото Зеленського і Манжосова до конфлікту

Шляхи акторів розійшлися через таємний конфлікт

Денис Манжосов був актором студії "Квартал-95", яку він заснував спільно з Володимиром Зеленським. Чоловіки тривалий час були не лише колегами, а й близькими друзями. В один момент між ними трапився конфлікт, через який припинилась співпраця.

Стосунки Манжосова і Зеленського

Денис Манжосов і Володимир Зеленський навчалися разом у школі №95 із поглибленим вивченням англійської мов. Вони були однокласниками та найкращими друзями, разом активно займалися шкільною самодіяльністю. Хлопці навіть сиділи за одною партою.

Згодом удвох вступили до студентського театру естрадних мініатюр "Беспризорник", яким керував Олександр Пікалов. Пізніше грали у команді "Запоріжжя — Кривий Ріг — Транзит".

Фото з мережі

Саме Манжосов, Зеленський і Пікалов у 1997 році створили команду "95 квартал", яка показувала свої номери у Вищій лізі КВК. У мережі є архівні світлини з тих часів, зроблені понад 20 років тому, коли обоє ще були молодими. На ній можна побачити й інших "кварталівців" — Євгена Кошового, Юрія Корявченкова, Юрія Крапова, Олену Кравець (вже не працює в студії).

Фото з мережі

Згодом було створено повноцінну телевізійну програму "95 квартал", в якій обоє працювали провідними акторами.

Однак у 2013 році Манжосов несподівано вирішив покинути колектив. Причиною такого рішення став серйозний конфлікт із Зеленським. Що саме тоді сталося, широкому загалу невідомо досі, оскільки актори не розповідали деталі. Водночас за певний час Володимир зазначив, що був би не проти поспілкуватися з Денисом, якщо той би висловив таке бажання.

Фото з мережі

"Все так швидко змінюється. І я не знаю, кому це сьогодні потрібно. Але як би боляче мені не було раніше, це не означає, що я б не вислухав людину, не поговорив із нею. Я не боюся таких речей. Вважаю, що всі у світі і в житті помиляються. Коли говорять: "Треба давати другий шанс" – згоден, треба", – так казав Зеленський.

Після виходу зі гумористичної студії Денис відкрив агентство, яке влаштовувало різні свята й заходи та паралельно працював у весільній агенції. Згодом розповів, що пішов з "Кварталу-95", бо хотів вивчати сферу кінематографа. Для цього він перебрався в США, де вчився на режисера і сценариста. Потім повернувся в Україну і пробував себе в новому амплуа. Зокрема, став сценаристом відео до Дня захисника України та Дня українського козацтва.

Конфлікт Манжосова і Зеленського

У 2019 році Манжосов анонсував пресконференцію, під час якої мав розповісти про конфлікт із Зеленським і поділитися подробицями про тодішнього кандидата в президенти. Про запланований захід гучно говорили в мережі та його мали транслювати чимало медіа.

Утім, Денис приїхав на місце, де мала відбутися пресконференція, оглянув його і поїхав звідти. Тоді на локації були присутні Олександр Пікалов і Артем Гагарін, які заявляли, що Манжосову заплатили за цей захід. Водночас ексгуморист писав організаторам, що йому погрожують, до того ж він побачив своїх колишніх друзів і передумав давати будь-які коментарі.

Пізніше Манжосов зазначив, що йому не погрожували й заявив, що Володимир Зеленський не вживав наркотики. У пресі навіть подейкували, що Денис мав повернутися у "Квартал-95" на місце Зеленського, але колектив висловився проти.

Згодом Володимир Зеленський став президентом України. Тоді як Денис почав реалізовувати творчі проєкти. Йшлося про документальний проєкт "Цивільні професії війни"

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