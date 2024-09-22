Имел большие щеки и светлые волосы: как выглядел в детстве главный радикал страны Ляшко (фото)

Похоже, экс-нардеп служит сейчас в армии

Олег Ляшко долгое время был народным депутатом и возглавлял "Радикальную партию". За свою деятельность он критиковал действующую власть, ел землю в парламенте и ходил с вилами, чтобы создать имидж политика, близкого к народу.

"Телеграф" расскажет, каким был Олег Ляшко в детстве и что вообще о нем известно.

Олег Ляшко в детстве и молодости

Политик родом из Чернигова. Родители Олега развелись, когда ему было всего 2 года. Так, парня отдали в школу-интернат. Из ранних фото заметно, что Ляшко был полнотелым в детстве и имел большие щечки. Также у него были короткие светлые волосы.

Семья по маминой линии забирала его летом в Луганскую область. Позже политик рассказывал, что в подростковом возрасте зарабатывал тем, что пас коров. Тогда ему платить за это неплохие деньги, но они были размещены на сберегательной книге, поэтому исчезли после распада СРСР.

Будущий политик учился в техникуме на тракториста. Позже получил юридическое образование в Харьковском педуниверситете имени Сковороды. В студенческие годы Ляшко начал меняться: он вытянулся, стал стройным и имел пышную шевелюру.

В 90-е политик работал журналистом газеты "Молодая гвардия". Впоследствии стал редактором "Коммерческих известий". Позже работал главным редактором газет "Политика" и "Свобода". В то время был осужден за воровство государственного имущества в крупных размерах. Но впоследствии мужчину выпустили из тюрьмы из-за амнистии.

В 2006 году Ляшко стал народным депутатом от партии "БЮТ", впрочем, в 2010 году политика была исключена из фракции из-за сотрудничества с "Партией регионов". В 2012 году прошел в парламент уже от Радикальной партии, в которой был лидером.

За свою деятельность Ляшко формировал образ народного политика, приближенного к людям. Для этого он приносил в Верховную Раду землю и пробовал на трибуне, заигрывал с коровами, ходил с вилами по городам.

Фото из сети

Кроме этого, в парламенте Ляшко запомнился своими драками. В частности, с депутатом Игорем Еремеевым и его коллегой Сергеем Мельничуком. Был конфликт с внефракционным депутатом Александром Шевченко, который назвал Ляшко "популистом".

Также Ляшко дрался с главой фракции "Оппозиционный блок" Юрием Бойко. Политик заявил, что последний ездит в Москву "на консультации", за что тот его ударил. В то же время депутат назвал Бойко и его коллег "недобитками Януковича".

К тому же Ляшко дважды выдвигал кандидатуру на пост президента Украины, но проигрывал.

Где сейчас Олег Ляшко

После начала полномасштабного вторжения появилась информация, что Ляшко встал на защиту Украины от врага. В частности, политик распространял видео, как присягает на верность родине в октябре 2022 года.

Позже экс-председатель МВД Арсен Аваков показал фотографию с Ляшко в форме. Он отметил, что бывший депутат служит старшим солдатом на участке от Волчанска до Купянска.

Фото: Арсен Аваков

Судя по постам Олега в фейсбуке, он является командиром 2 отделения взвода БПЛА РВП 63-й отдельной механизированной бригады. Экс-нардеп периодически распространяет фото в военной форме, публикует упоминания о различных важных исторических событиях и чествует погибших воинов.

Фото: Фейсбук Олега Ляшко

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