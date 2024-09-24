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Не забудьте: какие документы нужны для оформления субсидии

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Субсидия поможет сэкономить Новость обновлена 24 сентября 2024, 11:08
Субсидия поможет сэкономить. Фото freepik.com

Субсидия разная, для разных домохозяйств

Субсидия в Украине — адресная государственная социальная помощь, предназначенная для лиц, которые не могут самостоятельно оплачивать жилищно-коммунальные услуги. С 1 октября будут назначаться субсидии на отопительный период.

Сумма субсидии рассчитывается каждому домохозяйству в отдельности. Она зависит от стоимости коммунальных услуг и суммы среднемесячной прибыли.

Документы для получения субсидии:

  • Заявление о назначении субсидии.
  • Декларация о доходах и расходах лиц, обращающихся за субсидией (сюда включают не только заявителя, но и членов домохозяйства и их семей).
  • Справка о доходах, если есть доходы, не подтверждаемые данными от налоговой службы (например, стипендия).
  • Удостоверение личности – паспорт гражданина Украины или временное удостоверение.

Дополнительно можно пригодиться:

  • Копия договора о реструктуризации задолженности за коммунальные платежи (если есть долг).
  • Справка о статусе внутренне перемещенного лица (для ВПЛ).
  • Договор аренды (если заявитель арендует жилье).
  • Документы, подтверждающие факт непроживания личности по зарегистрированному месту (например, справка о проживании в другом населенном пункте).

Заявители могут оформить субсидию несколькими способами:

  1. Онлайн через портал "Дия", портал ПФУ или в приложении Пенсионного фонда.
  2. Лично в Пенсионном фонде, уполномоченном в местном совете, в ЦНАПе.
  3. Отправить документы по почте в Пенсионный фонд.

Ранее "Телеграф" рассказывал о субсидии на дрова или уголь. Ее назначают, если в доме нет централизованного отопления, а также не производится обогрев газом или электроэнергией.

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#Субсидии