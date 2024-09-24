Не забудьте: какие документы нужны для оформления субсидии
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Субсидия разная, для разных домохозяйств
Субсидия в Украине — адресная государственная социальная помощь, предназначенная для лиц, которые не могут самостоятельно оплачивать жилищно-коммунальные услуги. С 1 октября будут назначаться субсидии на отопительный период.
Сумма субсидии рассчитывается каждому домохозяйству в отдельности. Она зависит от стоимости коммунальных услуг и суммы среднемесячной прибыли.
Документы для получения субсидии:
- Заявление о назначении субсидии.
- Декларация о доходах и расходах лиц, обращающихся за субсидией (сюда включают не только заявителя, но и членов домохозяйства и их семей).
- Справка о доходах, если есть доходы, не подтверждаемые данными от налоговой службы (например, стипендия).
- Удостоверение личности – паспорт гражданина Украины или временное удостоверение.
Дополнительно можно пригодиться:
- Копия договора о реструктуризации задолженности за коммунальные платежи (если есть долг).
- Справка о статусе внутренне перемещенного лица (для ВПЛ).
- Договор аренды (если заявитель арендует жилье).
- Документы, подтверждающие факт непроживания личности по зарегистрированному месту (например, справка о проживании в другом населенном пункте).
Заявители могут оформить субсидию несколькими способами:
- Онлайн через портал "Дия", портал ПФУ или в приложении Пенсионного фонда.
- Лично в Пенсионном фонде, уполномоченном в местном совете, в ЦНАПе.
- Отправить документы по почте в Пенсионный фонд.
Ранее "Телеграф" рассказывал о субсидии на дрова или уголь. Ее назначают, если в доме нет централизованного отопления, а также не производится обогрев газом или электроэнергией.