В сети заметили первые повестки в ТЦК от "Укрпочты": как они выглядят

Повестки получат все

В сети заметили первые повестки от ТЦК, которые были отправлены почтой. Утверждается, что их видели в Закарпатской области.

Фото того, как выглядят заказные письма "Укрпочты", обнародовало издание "Мукачево.нет". Отмечается, что первые такие письма уже пришли в почтовые отделения.

Подтвердить, что письма подлинные не представляется возможным.

Как известно, такие повестки формируются через электронный кабинет военнообязанного, ее подписывает начальник ТЦК, и в течение 48 часов повестку посылают заказным письмом по почте с обязательным описанием содержимого и уведомлением о факте вручения.

Если получатель не расписался о ее получении, то она все равно считается врученной.

Как сообщалось ранее повестки начали рассылать в средине сентября. Всего планируется отправлять по 300 тысяч повесток ежемесячно. То есть до конца года их будет около миллиона.

В случае надлежащего вручения повестки мужчине предоставляется срок не менее 14 дней со дня ее отправки для явки в ТЦК, а в случае неявки ему будет грозить штраф от 17 до 25,5 тысячи гривен.