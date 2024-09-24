Речь идет о немалых средствах: почему 900 тысяч повесток почтой неэффективны

Журналист считает, что 72 млн гривен на 900 тысяч повесток до конца года являются немалыми средствами

Кабинет министров Украины выделил около 72 миллионов гривен из резервного фонда государственного бюджета. Эти средства пойдут на печать 900 000 повесток и их доставку по почте до конца текущего года. Однако журналист-расследователь Владимир Бондаренко считает, что использование этих средств неэффективно.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. По его словам, процедура будет производиться на основе единого электронного реестра призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег", но минуя рассылку повесток из территориальных центров комплектования (ТЦК).

Он добавил, что электронный документ, заверенный цифровой подписью, считается оригиналом, если он существует в электронном виде и отправлен через соответствующую спецпрограмму, например "Вчасно". Если его распечатать, это уже получается копия.

По мнению Бондаренко, наиболее надежным способом отправки повесток с точки зрения закона является отправка заказного письма под протокол, печать и описание. В противном случае граждане Украины будут массово обращаться в суды.

Как сообщалось ранее, адвокат, кандидат юридических наук Евгений Филипец объяснил, кто первым получит повестки от "Укрпочты". В первую очередь это касается тех, кто обновил данные в приложении "Резерв+".