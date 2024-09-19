Проигнорировать невозможно: все, что нужно знать о повестке по почте

Не забрав заказное письмо от ТЦК, можно нарваться на полицию или суд

С 17 июля территориальные центры комплектования и социальной поддержки могут присылать повестки по почте. В частности заказным письмом через Укрпочту.

"Телеграф" решил разобраться, когда такая повестка считается врученной и при каких условиях от нее можно отказаться.

Правила вручения повестки по почте

Повестки направляются с описанием вложения и уведомлением о вручении по адресу места жительства или регистрации военнообязанного. Факт вручения подтверждается почтовым оператором.

Обязательным условием является подпись руководителя ТЦК и скрепление документа гербовой печатью. Кроме того, повестке присваивается уникальный регистрационный номер, фиксируемый в Едином реестре.

Какие данные должна содержать повестка:

фамилия, имя, отчество (при наличии) и дата рождения лица, которому адресована повестка;

наименование ТЦК или соответствующего подразделения, издавшего повестку;

цель вызова в ТЦК;

место, день и время явки по вызову;

подпись должностного лица, выдавшего повестку, и дата подписи;

регистрационный номер повестки;

разъяснение о последствиях неявки и обязанности сообщить о причинах неявки.

В случае надлежащего вручения повестки мужчине предоставляется срок не менее 14 дней со дня ее отправки для явки в ТЦК.

Когда повестка по почте считается врученной

Повестки будут отправлять по адресу, указанному при последнем обновлении данных. Если военнообязанный не обновил информацию, повестка может быть направлена на место жительства, которое найдут в других государственных реестрах.

Повестка считается врученной:

в день получения почтовой отправки лицом, подтверждаемым документами от почтового оператора;

в день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовую отправку;

в день проставления отметки об отсутствии лица по адресу места жительства.

Если повестку не забрать из почты

Повестка будет считаться врученной даже в том случае, когда почтовое отделение поставит отметку, что адресат ее не забрал. Это означает, что избегание получения повестки не освобождает от обязанности явиться в ТЦК.

Таким образом, попытка игнорировать заказное письмо от ТЦК может иметь юридические последствия, ведь для государства повестка считается врученной с момента фиксации факта, которая не была изъята из почты.

Если повестку не забрали на почте, она возвращается в ТЦК. После этого работники военкомата обращаются в полицию с просьбой осуществить административное задержание лица. Для выполнения этого дается пять дней, после чего полиция либо информирует ТЦК о невозможности найти личность, либо вручает предупреждение.

ТЦК может отправить последнее предупреждение заказным письмом. Если он не получен в течение 10 дней, центр может обратиться в суд с просьбой ограничить право на управление автомобилем, за исключением тех случаев, когда авто является основным средством заработка или в семье есть человек с инвалидностью.

Полиция также имеет право задерживать нарушителей, оформляя протокол в течение трех часов.

В повестке есть ошибка, что делать

Если в пришедшей по почте повестке найдена ошибка в личных данных (имя, фамилия, отчество и т.п.) — от нее можно отказаться. Однако это нужно сделать четко по закону во избежание нежелательных последствий.

Когда от повестки можно отказаться

Кроме обнаружения ошибки в повестке, есть еще два основания отказаться от нее. Во-первых, если повестка оформлена неправильно, не содержит обязательных реквизитов, подписи или печати руководителя ТЦК.

Во-вторых, если повестка не была направлена заказным письмом, например, ее вручили вместе с квитанцией на оплату коммунальных услуг.

В случае получения неправильно оформленной повестки, военнообязанный имеет право отказаться от ее получения прямо на почте. Для этого необходимо составить акт на возврат в присутствии и с подписью работника почты, указав причину отказа.

Ранее "Телеграф" писал, что Укрпочта разослала первые повестки без участия ТЦК. Нардеп предупредил о большой проблеме.