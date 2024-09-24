У мережі помітили перші повістки у ТЦК від "Укрпошти": як вони виглядають

Повістки отримають усі

У мережі помітили перші повістки від ТЦК, які були надіслані поштою. Стверджується, що їх бачили у Закарпатській області.

Фото того, як виглядають рекомендовані листи "Укрпошти", оприлюднило видання "Мукачево.нет". Зазначається, що перші такі листи вже надішли до поштових відділень.

Підтвердити, що листи справжні неможливо.

Як відомо, такі повістки формуються через електронний кабінет військовозобов’язаного, його підписує начальник ТЦК, і протягом 48 годин повістку надсилають рекомендованим листом поштою з обов’язковим описом вмісту та повідомленням про факт вручення.

Якщо одержувач не розписався про її отримання, вона все одно вважається врученою.

Як повідомлялося раніше, повістки почали розсилати в середині вересня. Усього планується відправляти по 300 тисяч повісток щомісяця. Тобто, до кінця року їх буде близько мільйона.

У разі належного вручення повістки чоловікові надається термін не менше 14 днів з дня його відправки для явки до ТЦК, а у разі неявки йому загрожуватиме штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень.