"Укрпочта" разослала первые повестки без участия ТЦК: нардеп предупредил о большой проблеме

Может возникнуть коллапс в системе

"Укрпочта" начала рассылать повестки, направленные ТЦК на ее серверы. Однако из-за неправильно оформленных отправок повесток по почте может возникнуть серьезный сбой в системе доставки, а если почта сделает отметку, что человек не проживает по своему адресу, это может иметь серьезные последствия для него.

Об этом рассказал народный депутат Игорь Фрис в эфире "Ранок.LIVE". Такому человеку грозит открытие исполнительного производства, арест счетов или имущества. Причем такие последствия могут быть даже если человек не получил повестку.

"Может возникнуть огромный коллапс в самой системе… когда доставка таких повесток будет несоответственно оформлена, о чем лицо даже и знать не будет, а у него возникнут соответствующие обязательства перед государством и я ожидаю, что здесь может произойти огромная проблема для целого общества", – объяснил нардеп.

Как пишет Ukrainian Military Pages, представители Командования Сухопутных войск ВС Украины сообщили, что 17 сентября впервые состоялся централизованный обмен повестками в электронном виде. Из всех ТЦК повестки, подписанные электронными подписями их начальников, автоматически поступили на серверы "Укрпочты".

Всего "Укрпочта" получила около 6 тысяч повесток о вызове военнообязанных в ТЦК. Они были распечатаны и теперь отправляются по домашним адресам военнообязанных заказными почтовыми отправлениями. На явку в ТЦК предоставляется 14 дней.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие последствия и наказания угрожают украинцам, отказывающимся брать повестку. Есть лишь несколько оснований, по которым это можно сделать законно.