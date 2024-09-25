Сколько зарабатывают чиновники в Украине и кому из них подняли зарплаты в полтора раза

Средняя заработная плата работников госорганов существенно выросла

Работники Национальной комиссии по энергетике и коммунальным услугам (НКРЭКУ) зарабатывают в среднем 111 900 гривен. Это самая высокая зарплата среди всех госорганов Украины.

За последний год произошли заметные изменения в сфере оплаты труда госслужащих. Согласно данным Министерства финансов, средняя заработная плата работников государственных органов существенно выросла.

В августе 2024 года средняя зарплата в госорганах составила 55800 грн. Это на 44,6% больше чем в начале года. Тогда она составила 38,6 тыс. грн. Но по сравнению с июлем зарплата немного уменьшилась – на 5,1%.

Кто же зарабатывает больше всего?

Самые высокие зарплаты, согласно данным Минфина, у работников НКРЭКУ. Их средний доход составляет 111900 грн. На втором месте оказался Антимонопольный комитет с показателем 97 000 грн, а третье место занял Национальный совет по телевидению и радиовещанию — 79 700 грн.

В пятерку лидеров по уровню оплаты труда также вошли Комитет по Национальной премии Украины имени Бориса Патона (79600 грн) и Министерство цифровой трансформации (74100 грн).

Наименьшие зарплаты в таких ведомствах: Государственное агентство резерва – 37 900 грн, Государственная служба по безопасности на транспорте – 37 900 грн и Государственная инспекция энергетического надзора – 36 100 грн.

Интересно, что зарплаты существенно отличаются и в областных государственных администрациях (ОГА). Лидерами по уровню зарплат стали Харьковская (53800 грн), Херсонская (52200 грн) и Луганская ОГА (46000 грн). Наименьшие же заработки у работников Тернопольской (24 800 грн), Кировоградской (23 800 грн) и Черниговской ОГА (23 600 грн).

Напомним, что в проекте бюджета на 2025 год предусмотрено увеличение выплат для некоторых государственных органов. Больше всего должны получить служащие Министерства обороны: в проекте бюджета-2025 предусмотрено 696,5 млрд гривен.

Нардеп от фракции "Европейская Солидарность" Нина Южанина сообщала в Facebook, что проект закона о госбюджете на следующий год предусматривает увеличение фонда оплаты труда таким государственным органам:

Аппарат Верховной Рады Украины – на 26,2%,

Офис Президента – на 11,2%,

Кабинет министров – на 19,7%,

Национальное антикоррупционное бюро – на 28,2%,

Прокуратура – на 25,8%,

Специализированная антикоррупционная прокуратура – на 71,2%,

Бюро экономической безопасности – на 75%,

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку – на 49,6%,

Счетная палата – на 38,2%,

Национальное агентство по предотвращению коррупции – на 7,4%,

Суды – на 9,3%,

Налоговая служба – на 39,3%,

Таможенная служба – на 15,4%,

Государственная служба финансового мониторинга – на 7,7%,

Совет национальной безопасности и обороны – на 6,3%,

Министерство финансов – на 4,3%.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в ТЦК рассказали о своих зарплатах. Заработок составляет менее 30 тысяч гривен.