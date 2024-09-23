Меньше, чем в боевых частях: в ТЦК рассказали о своих зарплатах

Начальник Одесского областного ТЦК ответил на вопрос о своем состоянии

Размер заработной платы у военнослужащих территориальных центров комплектации и соцподдержки меньше, чем у военных, которые проходят службу в боевых частях. Она составляет менее 30 тысяч гривен.

Об этом в интервью Ukrainian Witness рассказал начальник Одесского областного территориального центра комплектации и соцподдержки полковник Юрий Пуйко. В то же время он не озвучил конкретную сумму, добавив, что сотрудники ТЦК "справляются".

Кроме того, Пуйко подчеркнул, что вся информация о его личном состоянии находится в открытом доступе. По словам начальника ТЦК, каждый желающий может ознакомиться с его декларацией.

Напомним, в 2023 году правоохранители задержали бывшего начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова, когда стало известно о его элитном автопарке и недвижимости. Свои автомобили в Украину он ввозил под видом гуманитарки.

Чтобы вручить ему подозрение, следователям ГБР пришлось "заманить" Борисова в Киев. Сначала суд постановил заключить его под стражу с правом внесения залога 150 млн гривен, но через несколько заседаний сумма уменьшилась до 12 млн гривен. Бывшему главе Одесского ТЦК тогда сообщили о подозрении сразу по нескольким статьям УК Украины.