Скільки заробляють чиновники в Україні та кому з них підняли зарплати у півтора рази

Середня заробітна плата працівників держорганів суттєво зросла

Працівники Національної комісії з енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) заробляють в середньому 111 900 гривень. Це найвища зарплата серед усіх держорганів України.

За останній рік відбулися помітні зміни у сфері оплати праці держслужбовців. Згідно з даними Міністерства фінансів, середня заробітна плата працівників державних органів суттєво зросла.

У серпні 2024 року середня зарплата в держорганах становила 55 800 грн. Це на 44,6% більше, ніж на початку року. Тоді вона була 38,6 тис. грн. Але порівняно з липнем зарплата трохи зменшилася — на 5,1%.

Хто ж заробляє найбільше?

Найвищі зарплати, згідно з даними Мінфіну, у працівників НКРЕКП. Їхній середній дохід становить 111 900 грн. На другому місці опинився Антимонопольний комітет із показником 97 000 грн, а третю сходинку посіла Національна рада з питань телебачення і радіомовлення — 79 700 грн.

До п'ятірки лідерів за рівнем оплати праці також увійшли Комітет з Національної премії України імені Бориса Патона (79 600 грн) та Міністерство цифрової трансформації (74 100 грн).

Найменші зарплати у таких відомствах: Державне агентство резерву — 37 900, Державна служба з безпеки на транспорті — 37 900 грн та Державна інспекція енергетичного нагляду — 36 100 грн.

Цікаво, що зарплати суттєво відрізняються і в обласних державних адміністраціях (ОДА). Лідерами за рівнем зарплат стали Харківська (53 800 грн), Херсонська (52 200 грн) та Луганська ОДА (46 000 грн). Натомість найменші заробітки у працівників Тернопільської (24 800 грн), Кіровоградської (23 800 грн) та Чернігівської ОДА (23 600 грн).

Нагадаємо, що у проєкті бюджету на 2025 рік передбачено збільшення виплат для деяких державних органів. Найбільше мають отримати службовці Міністерства оборони: у проєкті бюджету-2025 передбачено 696,5 млрд гривень.

Нардеп від фракції "Європейська Солідарність" Ніна Южаніна повідомляла у Facebook, що проєкт закону про держбюджет на наступний рік передбачає збільшення фонду оплати праці таким державним органам:

Апарат Верховної Ради України – на 26,2%,

Офіс Президента – на 11,2%,

Кабінет міністрів – на 19,7%,

Національне антикорупційне бюро – на 28,2%,

Прокуратура – на 25,8%,

Спеціалізована антикорупційна прокуратура – на 71,2%,

Бюро економічної безпеки – на 75%,

Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку – на 49,6%,

Рахункова палата – на 38,2%,

Національне агентство з питань запобігання корупції – на 7,4%,

Суди – на 9,3%,

Податкова служба – на 39,3%,

Митна служба – на 15,4%,

Державна служба фінансового моніторингу – на 7,7%,

Рада національної безпеки і оборони – на 6,3%,

Міністерство фінансів – на 4,3%.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у ТЦК розповіли про свої зарплати. Заробіток становить менше, ніж 30 тисяч гривень.