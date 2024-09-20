До 75%: проект госбюджета-2025 предполагает увеличение зарплат чиновникам

В то же время украинцев ждет историческое повышение налогов

В проекте закона о государственном бюджете Украины на 2025 год, ключевые моменты которого мы рассматривали ранее, предусмотрено увеличение фонда оплаты труда отдельным государственным органам.

Информация об этом содержится в приложении к законопроекту. Народная избранница Нина Южанина подсчитала, сколько это в процентах.

ВРУ (аппарат) – на 26,2%,

Офис Президента – на 11,2%,

КМУ – на 19,7%,

НАБУ – на 28,2%,

Прокуратура – на 25,8%,

Специализированная антикоррупционная прокуратура – на 71,2%,

БЕБ – на 75%,

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку – на 49,6%,

Счетная палата – на 38,2%,

НПК – на 7,4%,

суды – на 9,3%,

налоговая – на 39,3%,

таможня – на 15,4%,

Госфинмониторинг – на 7,7%,

СНБО – на 6,3%,

Министерство финансов – на 4,3%.

"Уверена, что они не почувствуют увеличения военного сбора с 1,5% до 5%", — заключила Южанина.

Напомним, что в Украине планируют "историческое" повышение налогов. В частности, все ФЛПы (чаще используется украинская аббревиатура ФОП — прим. ред.) будут обязаны платить военный сбор, а банки должны отдавать 50% из прибыли. Розничные продавцы горючего будут обязаны уплачивать авансовые взносы по налогу на прибыль предприятий за каждую отдельную АЗС. Кроме того, вводится ежемесячная отчетность по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Он составляет 18%.

Дыру в 500 млрд грн в бюджете закроет "белый" легальный бизнес и простые украинцы, которые платят налоги. Соответственно, возможен расцвет "черного" рынка, прогнозирует "Телеграфу" Павел Розенко, экс-министр труда и социальной политики (2014-2016), вице-премьер-министр (2016-2019).

"За увеличение налогов кто заплатит? Только те, кто платит налоги. То есть нагрузка ложится на "белый" бизнес, а об истории с "черным" рынком, ценой алкоголя, производимой на таможне электронной техники никто говорить не хотят. Мол, нет-нет-нет, оно же не даст столь быстрого эффекта", — сказал Розенко.

Экс-министр советует брать средства по сокращению расходов на государственный аппарат, но, как видим, в проекте госбюджета никаких сокращений — только надбавки.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что повышение налогов затронет не только бизнес. Законопроект 11416-д, который уже назвали сокрушительным для бизнеса, коснется и работников бюджетной сферы.