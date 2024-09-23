Зарплаты чиновников растут несмотря на войну: кто получает больше всего

В проекте закона о госбюджете на 2025 год предусмотрено также увеличение выплат

В проект бюджета Украины на 2025 год предусмотрено увеличение выплат для некоторых государственных органов. Больше всего получат служащие Министерства обороны: в проекте бюджета-2025 предусмотрено 696,5 млрд. гривен. Вместе с тем зарплаты госслужащих до полномасштабной войны так же не были низкими.

О том, сколько средств выделяли на оплату органов госслужбы до и после полномасштабного вторжения России в Украину, разбирался аналитический портал "Слово и дело".

В 2019 году на зарплаты работникам 1,1 млрд. гривен, на 2020 год – 1,2 млрд., на 2021 и 2022 годы – 1,4 млрд., на 2023 год – 1,6 млрд. гривен. В текущем бюджете на зарплаты работникам парламента выделено 1,8 млрд. гривен, план на следующий год – 2 млрд. гривен.

На зарплаты служащим СБУ в этом году запланировано 28,3 млрд, на 2025 планируют 31,4 млрд гривен. В 2021 году было выделено 10,1 млрд гривен. В то же время на выплаты работникам МВД в 2019 году выделяли 50,6 млрд гривен, в 2020 году – 57 млрд, в 2021 году – 61 млрд гривен. В 2022 году, после начала вторжения россиян, выплаты были 131,5 млрд, в 2023-м – 242 млрд, в 2024-м – 229,1 млрд. На 2025 год Кабмин предлагает выплаты 230,6 млрд гривен.

На выплаты представителям Минобороны в 2019 году выделяли 47,6 млрд гривен, в 2020 году – 51,3 млрд, в 2021 году – 58,1 млрд. После начала вторжения выплаты увеличились до 450,5 млрд, в 2023 году – 794,8 млрд, в 2024 году – 695,6 млрд гривен.

В то же время, нардеп от фракции "Европейская Солидарность" Нина Южанина написала в Facebook, что проект закона о госбюджете на 2025 год предусмотрено увеличить фонд оплаты труда следующим государственным органам:

Аппарат Верховной Рады Украины – на 26,2%,

Офис Президента – на 11,2%,

Кабинет министров – на 19,7%,

Национальное антикоррупционное бюро – на 28,2%,

Прокуратура – на 25,8%,

Специализированная антикоррупционная прокуратура – на 71,2%,

Бюро экономической безопасности – на 75%,

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку – на 49,6%,

Счетная палата – на 38,2%,

Национальное агентство по предотвращению коррупции – на 7,4%,

Суды – на 9,3%,

Налоговая служба – на 39,3%,

Таможенная служба – на 15,4%,

Государственная служба финансового мониторинга – на 7,7%,

Совет национальной безопасности и обороны – на 6,3%,

Министерство финансов – на 4,3%.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где военным планируют осуществить до 45 тысяч гривен из-за ранения.