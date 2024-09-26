"Это сигнал": Песков дерзко объяснил изменение ядерной доктрины России

РФ оставляет за собой право на ядерный удар в случае "агрессии"

Президент РФ Владимир Путин сформулировал изменения в ядерную доктрину Российской Федерации. Таким образом в Кремле решили дать "определенный сигнал недружественным странам".

При этом в Москве заявляют о том, что "ядерная триада России является абсолютным гарантом ядерного сдерживания". О некоторых подробностях изменений в ядерной доктрине рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Озвученные изменения в ядерную доктрину нужно считать определенным сигналом недружественным странам. Этот сигнал предупреждает эти страны о последствиях в случае их участия в нападениии на нашу страну различными средствами, при чем — не обязательно ядерными", — заявил Песков.

Обновленная ядерная доктрина призвана напомнить Западу и всему миру о ядерном потенциале России и его сдерживающей роли. Ядерная триада РФ, по заверениям Пескова, является абсолютным гарантом ядерного сдерживания.

"Здравомыслящие политики на Западе и ранее относились серьезно к заявлениям Путина по ядерному сдерживанию", — отметил политик.

Также сообщается, что корректировки в основы госполитики по ядерному сдерживанию сформулированы, а решение об их публикации будет приниматься позже.

Напомним, в Кремле заявили, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае "агрессии" против себя и Беларуси. Также "агрессия" против России со стороны неядерного государства в союзе с ядерным (тут намек на Соединенные Штаты Америки — ред.) будет рассматриваться как нападение на Россию.

Также Россия может применить ядерное оружие в случае "достоверного" подтверждения о пуске в свою сторону средств воздушно-космического нападения. Речь идет о самолетах, вертолетах, ракетах, беспилотных летательных аппаратах.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Россия решила не использовать ядерное оружие до тех пор, пока США сами не будут заниматься испытанием своих ядерных боезарядов.