Решил вновь попугать мир? Путин меняет ядерную доктрину России

Кремль оставляет за собой право на ядерный удар в случае "агрессии" против России и Беларуси

Президент России Владимир Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину Российской Федерации. Теперь Кремль оставляет за собой право атаковать неядерные государства в случае "агрессии" с их стороны. В этом случае речь может идти об Украине.

Об этом сообщил телеканал "Настоящее время". Российский президент выступил с таким предложением во время заседания постоянного совещания Совета безопасности России по ядерному сдерживанию. Это совпало с проведением в Нью-Йорке дебатов Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН), где выступил президент Украины Владимир Зеленский.

В Кремле заявили, что теперь Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае "агрессии" против себя и Беларуси. Также "агрессия" против России со стороны неядерного государства в союзе с ядерным (тут намек на Соединенные Штаты Америки — ред.) будет рассматриваться как нападение на Россию.

Еще Россия может применить ядерное оружие в случае "достоверного" подтверждения о пуске в свою сторону средств воздушно-космического нападения. Речь идет о самолетах, вертолетах, ракетах, беспилотных летательных аппаратах.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Россия решила не использовать ядерное оружие до тех пор, пока США сами не будут заниматься испытанием своих ядерных боезарядов.