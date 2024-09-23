Россия не будет испытывать ядерное оружие при одном условии: в Кремле назван требование

Касается требование Запада

Российское руководство решило не испытывать ядерное оружие до тех пор, пока Соединенные Штаты Америки сами не будут заниматься испытанием своих ядерных боезарядов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Кремля по контролю над вооружениями. Отмечается, что в Кремле могут отказаться от постсоветского моратория на проведение ядерных испытаний.

Также Reuters отмечает, что пока Соединенные Штаты и их европейские союзники рассматривают возможность предоставления Украине разрешения нанести удар западными ракетами вглубь РФ, в последнее время все чаще говорят о том, что Россия может возобновить ядерные испытания.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков отмечает, что Кремль теоретически может проводить ядерные испытания, но это произойдет в том случае, если США не воздержатся от аналогичных шагов.

Российская Федерация со времен своего существования в качестве независимого государства не проводила испытания ядерного оружия. Последний раз это сделал Советский Союз в конце 1980-х годов, тогда как США проводили аналогичные испытания в начале 1990-х годов. Ни одна страна, кроме Северной Кореи, не проводила испытания ядерного вооружения в 21 веке.

Ранее "Телеграф" писал, что если бы Россия применила по Украине ядерное оружие, США готовы были ответить на это.