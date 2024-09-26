Ядерному удару быть? Военный эксперт сделал устрашающий прогноз (видео)

Россия расширила список случаев, при которых может применить ядерное оружие

Если Украина начнет активно применять средства дальнего огневого поражения, то логистика россиян рухнет, и ситуация изменится в пользу ВСУ. Поэтому Путин и сменил военную доктрину РФ.

О том, как следует трактовать внесенные правки, рассказал военный эксперт Олег Жданов. Подробности он озвучил в прямом эфире "Днепр ТВ".

Ранее там было сказано, что защищать территориальную целостность России нужно любым способом. Вплоть до применения ядерного оружия. Теперь внесены некоторые уточнения.

"Настало время бояться ядерного оружия. Сейчас они четко прописали, что неядерное государство, это читайте как Украина, при поддержке ядерного государства, это читайте, например, Великобритания или Франция", — объяснил военный эксперт.

Он подчеркнул, что в Кремле очень боятся, что Киев начнет огневое влияние западным вооружением на дальние расстояния.

Еще Россия оставила за собой право применить ядерное оружие в случае "достоверного" подтверждения о пуске в свою сторону средств воздушно-космического нападения. Речь идет о самолетах, вертолетах, ракетах, беспилотных летательных аппаратах.

"Я не думаю, что на сегодняшний день Путин готов бомбить атомные станции, потому что будет обвинен в распаковке ядерного оружия в любом виде", — выразил свое мнение Жданов.

Ранее "Телеграф" рассказал, как в Украине отреагировали на новый ядерный шантаж Путина.