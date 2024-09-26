За все время пребывания на государственных должностях Петр Алексеевич делал все возможное, чтобы Украина оказалась абсолютно не готова к вторжению путина: с разграбленной армией, уничтоженными добробатами, русским языком и церковью, слабой экономикой, — политический эксперт Петр Олещук опубликовал наиболее знаковые факты из биографии Порошенко в его 59-й день рождения.

В частности, эксперт в ироничной манере вспомнил 10 фактов о главе "Евросолидарности". Среди них: создание СДПУ(о) вместе с Медведчуком, работа министром экономики и иностранных дел в правительстве Азарова-Януковича, уничтожение добробатов, провальный проект фортификаций "Стена", грабеж армии вместе со Свинарчуками, хищение средств на оборонных сооружениях.

Кроме армии эксперт назвал провалы Порошенко и по другим направлениям.

"Язык! Могучий русский язык не погибнет в Украине пока им общается Петр Алексеевич, а его дети носят футболки с надписью Russia. Вера! Чтобы понравиться Виктору Федоровичу, прихожанин РПЦ Порошенко записался в секцию пономарей Русской православной церкви и водил крестные ходы", — пишет Олещук.

Среди других обвинений в адрес Порошенко: бизнес на газовой трубе с путиным, обогащение во время войны в 20 раз и вхождение в тройку олигархов, торговля углем с террористами из ОРДЛО.

"В конце концов это привело к тому, что орда напала. Путину в какой-то момент показалось, что Украина у него в кармане. Как все эти годы был в кармане сивочолый лицемерный барыга. Последний сегодня празднует. Кто знает, может и путин поздравит. Всегда ж поздравлял", — резюмирует достижения Порошенко Олещук.