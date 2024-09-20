"Не надо питать никаких иллюзий": нардеп призвала готовиться к масштабным отключениям зимой

Восстановить разрушенную оккупантами генерацию на 100% – задача технически невозможная

Несмотря на то, что западные партнеры сейчас оказывают Украине помощь для восстановления энергетики в преддверии зимы – что показывает визит Урсулы фон дер Ляйен – восстановить все, что разрушили российские оккупанты, просто невозможно. Поэтому украинцам стоит готовиться к худшему – многочасовым зимним отключениям.

Об этом заявила народный депутат Елизавета Ясько в эфире канала "Новости. Live". Она подчеркнула, что, несмотря на западную помощь, восстановить генерацию на 100% к началу холодного сезона – это технически невозможная задача.

"Как я уже сегодня говорила, визит Урсулы фон дер Ляйен — это, в первую очередь, о помощи нам в эту зиму восстанавливать нашу энергетику, но это не обеспечит 100% нашего восстановления, чтобы быть в безопасности. Поэтому нам всем нужно забыть о слово "безопасность", пока длится война. Убеждена, что отключения будут, что не нужно питать никаких иллюзий, что нужно готовиться к худшему, к большому количеству часов отключений в день. Нам всем нужно забыть слова о безопасности, пока идет война", – сказала она, отвечая на вопросы.

Ранее "Телеграф" писал, что Евросоюз готовит новый крупный кредит для Украины на десятки миллиардов евро. Впрочем, этот план пока предоставили статус плана "Б" – планом "А" остается американский вариант, согласованный на заседании G7 в июне.

Фон дер Ляйен в преддверии своего визита в Украину 20 сентября объявила, что Евросоюз выделит еще 160 миллионов евро для помощи энергетической системе Украины, пострадавшей от российских ударов. По ее словам, учитывая помощь в ремонте и экспорте ЕС покроет более 25% потребностей Украины в электричестве на зиму.