Отключения света может ухудшить боеспособность ВСУ: СМИ назвали причину

Света зимой может не быть по 20 часов

Украину ждет одна из самых тяжелых зим за период независимости из-за ударов россиян по энергетике. Отключение электроэнергии может повлиять на обеспечение украинских войск на фронте.

Об этом пишет The Washington Post. Издание отмечает, что лучший сценарий – всего 4 часа отключения электроэнергии в день, но это также может закончиться 20 часами тьмы или более в день в разгар холодной зимы.

"Побочных эффектов от длительных отключений электроэнергии будет много — от прекращения водоснабжения и отопления до дальнейших ударов по и без того слабой экономике страны. Но самой большой жертвой может стать и без того подбитая психика украинцев. После примерно двух с половиной лет войны, с небольшой перспективой полной победы на горизонте и рядом неудач на поле битв за последние месяцы, люди достигли предела своих возможностей", — говорится в материале.

WP подчеркивает, что истощение населения имеет прямые военные последствия, поскольку многие боевые подразделения в значительной степени поддерживаются гражданскими пожертвованиями для приобретения необходимого оборудования. По мнению издания, эта поддержка, вероятно, рухнет, когда у людей закончатся ресурсы.

"Этой зимой мы можем иметь серьезные проблемы. С наступлением зимы люди могут стать "сбитыми, подавленными и злыми". Я больше всего боюсь, что люди переживут такую зиму, и не будет способа найти консенсус среди населения", — сказал WP высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности.

В свою очередь исполнительный директор Киевского международного института социологии Антон Грушецкий заявил, что опросы общественного мнения свидетельствуют, что это может повлиять на общественное мнение. Он описал "растущую усталость", которая вызывает все больше конфликтов, потому что люди более психологически нестабильны.

Грушецкий отмечает, что со временем наступят холодные дни и тьма, а вместе с этим может произойти изменение отношения украинцев к войне. В то же время он добавил, что население преимущественно против мира с Россией "любой ценой" и, скорее всего, так и останется. Но, по его словам, опросы общественного мнения свидетельствуют об увеличении количества людей, готовых идти на тяжелые компромиссы ради прекращения войны.

Напомним, в "Укрэнерго" спрогнозировали, что отключения света зимой будут. Однако там считают, что гуманитарной катастрофы из-за этого не произойдет.