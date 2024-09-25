Без отключений - только 1 сценарий: эксперт рассказал, по сколько часов в Украине не будет света зимой

Отключения начнут при нуле градусов

Эту зиму Украина не сможет пройти без отключений света из-за тяжелой ситуации в энергосистеме, которая возникла после атак РФ. Изменить ситуацию сможет только "чудо".

Об этом в интервью "Главреду" рассказал руководитель программы "Энергетика" Украинского института будущего Андриан Прокип. По его словам, Даже если не будет новых обстрелов, то когда будет температура ноль и ниже, то у нас будут отключения.

"И это могут быть отключения на уровне 8-10 часов", — прогнозирует он.

А, если столбики термометров опустятся до -10, то эксперт допускает отключения и до 18 часов в сутки.

"Избежать отключений можно будет, только когда на улице будет +5, не будет разрушений и будут дополнительные ремонты… Должно произойти чудо. То есть у нас должна появиться новая генерация (которая не появится), должна быть плюсовая температура, и не должно быть новых обстрелов", — объяснил Прокип.

Напомним, ранее мы писали о том, что народный депутат Елизавета Ясько призвала готовиться к масштабным отключениям зимой.