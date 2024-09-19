Света может не быть большую часть суток: в ООН сделали неутешительный прогноз на зиму

Повторные атаки могут усложнить ситуацию

Этой зимой украинцев могут ожидать длительные отключения электроэнергии. Дефицит может достигать более 30% из-за недостатка от 3 до 6 гигаватт электроэнергии в часы пик, поэтому света может не быть от 4 до 18 часов в сутки.

Об этом говорится в отчете Миссии ООН по мониторингу соблюдения прав человека в Украине (ММПЧУ). Там подчеркнули, что удары России по украинской энергетической инфраструктуре и нарушают международное гуманитарное право.

В ММПЧУ сообщили, что их представители посетили семь электростанций, которые были повреждены или разрушены в результате атак. Также миссия посетила 28 населённых пунктов, пострадавших от российских атак.

В миссии также подчеркнули, что удары РФ представляют угрозу для водоснабжения Украины, канализации и санитарии, отопления и горячего водоснабжения, общественного здравоохранения, образования и экономики в целом. ММПЧУ отмечает, что особенно это касается городских районов, где большинство домов подключены к централизованным системам отопления и горячему водоснабжению.

По данным миссии, почти 95% жителей Киева пользуются централизованными системами отопления, а для подачи тепла на верхние этажи здания нужны электрические насосы. Без аварийного электроснабжения миллионы жителей могут остаться без тепла.

ММПЧУ также отмечает, что российские атаки повлекли за собой дополнительное перемещение населения и непропорционально повлияли на уязвимые группы, такие как пожилые люди, люди с ограниченными возможностями, домохозяйства с низшими доходами и внутренне перемещенные лица, особенно пострадали женщины. Миссия считает, что любые дополнительные атаки усугубят этот вред.

Напомним, эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук считает, что этой зимой украинцев могут ожидать не только длительные отключения света. По его словам, в Украине возможны применения графиков поставки газа.