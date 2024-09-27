В "Слуге народа" прокомментировали скандальные заявления своего нардепа о силовой мобилизации

Нардеп Георгий Мазурашу жестко раскритиковал мобилизационную политику в Украине

Тезисы с критикой мобилизационного процесса в Украине, изложенные членом фракции "Слуга народа" Георгием Мазурашу в интервью "Телеграфу" не соответствуют позиции всей фракции. Об этом изданию сообщила пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук.

Так, в интервью "Телеграфу" народный депутат от фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу подверг жесткой критике мобилизационную политику в стране.

В частности, из-за проведения силовой мобилизации нардеп назвал военное руководство "сторонниками рабовладельческой философии".

– Они, наверное, представляют себя рабовладельцами: народ Украины – рабы, они должны делать то, что мы хотим. Но это так не работает. Не может быть так, что люди, которых другие граждане избрали для того, чтобы они управляли страной, относились как к рабам к этим избравшим их людям, — отметил Мазурашу.

Кроме того, народный избранник предположил, почему происходит силовая мобилизация.

– Я делаю вывод, что, возможно, люди, которые влияют на эти решения, просто хотят, чтобы уменьшалась возможность нашей страны сопротивляться врагу. Чтобы мы быстрее дошли до того момента, когда мы не сможем сопротивляться и нас "голыми" руками смогут захватить. Так выглядит. Ну я другого объяснения не нахожу, – подчеркнул Георгий Мазурашу.

По словам спикера фракции Юлии Палийчук, позиция Мазурашу не соответствует позиции фракции "Слуга народа". Более того, Палийчук отметила, что расценивает тезисы нардепа как "негативные".

Напомним, что в Украине мужчин старше 50 лет будут мобилизовать только на дефицитные специальности.