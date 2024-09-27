У "Слузі народу" прокоментували скандальні заяви свого нардепа про силову мобілізацію

Нардеп Георгій Мазурашу жорстко розкритикував мобілізаційну політику в Україні

Тези з критикою мобілізаційного процесу в Україні, викладені членом фракції "Слуга народу" Георгієм Мазурашу в інтерв’ю "Телеграфу", не відповідають позиції всієї фракції. Про це виданню повідомила речниця фракції Юлія Палійчук.

Так, в інтерв’ю "Телеграфу" народний депутат від фракції "Слуга народу" Георгій Мазурашу жорстко розкритикував мобілізаційну політику в країні.

Зокрема, через проведення силової мобілізації нардеп назвав військове керівництво "прихильниками рабовласницької філософії".

– Вони, напевно, уявляють себе якимись рабовласниками: народ України – раби, вони мають робити те, що ми хочемо. Але воно так не працює. Не може бути так, що люди, яких інші громадяни обрали для того, щоб вони управляли країною, ставилися як до рабів до тих людей, які їх обрали, — зазначив Мазурашу.

Крім того, народний обранець припустив, чому відбувається силова мобілізація.

– Я роблю висновок, що, можливо, люди, які впливають на ці рішення, просто хочуть, щоб зменшувалась можливість нашої країни чинити опір ворогу. Щоб ми швидше дійшли до того моменту, коли ми не зможемо чинити опір і нас "голими" руками зможуть захопити. Так виглядає. Ну я іншого пояснення не знаходжу, — підкреслив Георгій Мазурашу.

За словами речниці фракції Юлії Палійчук, позиція Мазурашу не відповідає позиції фракції "Слуга народу". Щобільше, Палійчук відзначила, що розцінює тези нардепа як "негативні".

Нагадаємо, що в Україні чоловіків старше 50 років мобілізуватимуть лише на дефіцитні спеціальності.