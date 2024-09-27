Мужчин старше 50 будут мобилизовывать только на дефицитные специальности: полный перечень
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Связисты тоже входят в этот список
Недавно вступила в силу директива Командования сухопутных войск, которая ограничивает мобилизацию военнообязанных мужчин в возрасте 50-60 лет. Согласно ей, в этом возрасте в армию могут призвать только тех граждан, у которых есть дефицитные военно-учетные специализации.
Перечень таких специальностей можно найти в письме Генерального штаба Вооруженных сил Украины от 20 апреля 2023 года № 300/1/С/3886. Согласно Приказу № 317 к дефицитным военно-учетным специальностям относятся:
- 003, 004, 008, 015, 06, 019, 021 "Специальности двигательных установок ракет на жидком топливе",
- 028, 029, 034, 035, 036, 037, 039 "Специальности стартового и подъемно-транспортного оборудования",
- 047, 048, 054, 055, 058 "Специальности приборов систем управления ракет, проверочно-пускового электрооборудования и силовых агрегатов ракетных комплексов",
- 065, 070, 071, 072 "Специальности радиотехнических средств управления ракетами",
- 106, 107, 108, 110 "Стрелецкие и разведывательные специальности",
- 113, 117, 118 "Танковые специальности",
- 121, 122, 123, 124, 125, 126 "Специальности боевых машин и бронетранспортеров",
- 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 153, 163 "Специальности артиллерии",
- 178, 183, 184 "Инженерные специальности".
А также:
- 210, 216 "Специальности летных экипажей, внешних экипажей беспилотных авиационных комплексов, аэромобильной техники, аэромобильной и диспетчерской служб",
- 220, 221, 223, 225 "Специальности по эксплуатации и ремонту планера и двигательных установок летательных аппаратов",
- -233, 234 "Специальности по эксплуатации и ремонту авиационного вооружения",
- 245, 248, 250, 251 "Специальности по эксплуатации и ремонту радиотехнического, радиоэлектронного, радиосвязного и противолодочного поисково-прицельного оборудования летательных аппаратов",
- 260, 261, 262, 265, 267 "Специальности по эксплуатации и ремонту авиационного оборудования",
- 307 "Общекорабельные и штурманские специальности и специальности морской пехоты",
- 320, 323, 326 "Специальности минного, противолодочного и противоминного вооружения",
- 340 "Специальности гидроакустической техники",
- 379, 381, 382, 383 "Подводно-технические специальности",
- 403 "Специальности проводной связи",
- 420 "Специальности радио- и спутниковой связи",
- 460 "Специальности радиорелейной и тропосферной связи",
- 474 "Специальности защиты информации и кибернетической безопасности в информационно-телекоммуникационных системах",
- 500, 501, 502, 503, 507 "Специальности радиолокационных станций (комплексов) обнаружения, наведения и целеуказания",
- 525, 527, 528, 530, 531 "Специальности радиотехнических систем и станций обеспечения навигации и посадки самолетов, навигации кораблей и подводных лодок",
- 538, 543, 544 "Специальности радиотехнических средств радиоэлектронного заглушения, средств управления ими и технического контроля",
- 549, 550, 554 "Специальности радиосредств радиоэлектронного заглушения, средств управления ими",
- 569 "Специальности радиотехнических средств особого назначения".
Напомним, что 23 сентября нардеп Алексей Гончаренко заявил, что Командование Сухопутных войск ВСУ издало директиву, которая предусматривает мобилизацию мужчин в возрасте 50-60 лет только по отдельному мобилизационному распоряжению. Он также добавил, что эта директива уже пришла в ТЦК.
Ранее "Телеграф" писал, кого могут призвать в армию только добровольно. По собственному желанию мобилизоваться могут не только женщины.