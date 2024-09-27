Мужчин старше 50 будут мобилизовывать только на дефицитные специальности: полный перечень

Связисты тоже входят в этот список

Недавно вступила в силу директива Командования сухопутных войск, которая ограничивает мобилизацию военнообязанных мужчин в возрасте 50-60 лет. Согласно ей, в этом возрасте в армию могут призвать только тех граждан, у которых есть дефицитные военно-учетные специализации.

Перечень таких специальностей можно найти в письме Генерального штаба Вооруженных сил Украины от 20 апреля 2023 года № 300/1/С/3886. Согласно Приказу № 317 к дефицитным военно-учетным специальностям относятся:

003, 004, 008, 015, 06, 019, 021 "Специальности двигательных установок ракет на жидком топливе",

028, 029, 034, 035, 036, 037, 039 "Специальности стартового и подъемно-транспортного оборудования",

047, 048, 054, 055, 058 "Специальности приборов систем управления ракет, проверочно-пускового электрооборудования и силовых агрегатов ракетных комплексов",

065, 070, 071, 072 "Специальности радиотехнических средств управления ракетами",

106, 107, 108, 110 "Стрелецкие и разведывательные специальности",

113, 117, 118 "Танковые специальности",

121, 122, 123, 124, 125, 126 "Специальности боевых машин и бронетранспортеров",

133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 153, 163 "Специальности артиллерии",

178, 183, 184 "Инженерные специальности".

А также:

210, 216 "Специальности летных экипажей, внешних экипажей беспилотных авиационных комплексов, аэромобильной техники, аэромобильной и диспетчерской служб",

220, 221, 223, 225 "Специальности по эксплуатации и ремонту планера и двигательных установок летательных аппаратов",

-233, 234 "Специальности по эксплуатации и ремонту авиационного вооружения",

245, 248, 250, 251 "Специальности по эксплуатации и ремонту радиотехнического, радиоэлектронного, радиосвязного и противолодочного поисково-прицельного оборудования летательных аппаратов",

260, 261, 262, 265, 267 "Специальности по эксплуатации и ремонту авиационного оборудования",

307 "Общекорабельные и штурманские специальности и специальности морской пехоты",

320, 323, 326 "Специальности минного, противолодочного и противоминного вооружения",

340 "Специальности гидроакустической техники",

379, 381, 382, 383 "Подводно-технические специальности",

403 "Специальности проводной связи",

420 "Специальности радио- и спутниковой связи",

460 "Специальности радиорелейной и тропосферной связи",

474 "Специальности защиты информации и кибернетической безопасности в информационно-телекоммуникационных системах",

500, 501, 502, 503, 507 "Специальности радиолокационных станций (комплексов) обнаружения, наведения и целеуказания",

525, 527, 528, 530, 531 "Специальности радиотехнических систем и станций обеспечения навигации и посадки самолетов, навигации кораблей и подводных лодок",

538, 543, 544 "Специальности радиотехнических средств радиоэлектронного заглушения, средств управления ими и технического контроля",

549, 550, 554 "Специальности радиосредств радиоэлектронного заглушения, средств управления ими",

569 "Специальности радиотехнических средств особого назначения".

Напомним, что 23 сентября нардеп Алексей Гончаренко заявил, что Командование Сухопутных войск ВСУ издало директиву, которая предусматривает мобилизацию мужчин в возрасте 50-60 лет только по отдельному мобилизационному распоряжению. Он также добавил, что эта директива уже пришла в ТЦК.

Ранее "Телеграф" писал, кого могут призвать в армию только добровольно. По собственному желанию мобилизоваться могут не только женщины.