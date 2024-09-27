Укр

Прилетела прямо в многоэтажку. Появилось видео момента удара ФАБ по Краматорску

Автор
Евгений Устименко
Дата публикации
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Автор
https://t.me/VadymFilashkin Новость обновлена 27 сентября 2024, 15:51

Видео очередного военного преступления России опубликовано в социальных сетях

Российские войска продолжают обстреливать Украину ракетами и наносить удары с помощью БПЛА "Шахед". На этой неделе очередное военное преступление оккупанты совершили в Краматорске Донецкой области: в среду, 25 сентября, они сбросили на город авиабомбу "ФАБ-250".

Видео опубликовано в Telegram-канале "Типичный Краматорск". На кадрах видно, что российская армия сбросила авиационную бомбу на многоэтажный жилой дом, где находились люди.

Удар "ФАБ-250" по Краматорску 25 сентября

В результате удара есть погибшие и раненые. По словам главы Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина, от удара авиабомбой погибли 50-летний мужчина и 87-летняя женщина. Еще 19 человек получили ранения, среди них — 4 ребенка в возрасте от 4 до 15 лет.

Кроме того были повреждены 39 многоэтажных жилых дома, 3 учебных заведения, 10 торговых точек и 16 автомобилей. Спасатели и сотрудники полиции обследовали все помещения, оказали помощь пострадавшим, эвакуировали людей из поврежденных квартир и спасли из-под обломков детей.

Позже в комментарии изданию "Суспільне. Донбасс" председатель Краматорской военно-гражданской администрации Александр Гончаренко заявил, что количество раненых в результате атаки увеличилось до 21 человека.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что российская армия спешит захватить Угледар Донецкой области ко дню рождения Владимира Путина. Об этом заявил военный обозреватель Александр Коваленко.

Теги:
#Обстрел #Война #Краматорск