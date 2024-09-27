Прилетела прямо в многоэтажку. Появилось видео момента удара ФАБ по Краматорску

Видео очередного военного преступления России опубликовано в социальных сетях

Российские войска продолжают обстреливать Украину ракетами и наносить удары с помощью БПЛА "Шахед". На этой неделе очередное военное преступление оккупанты совершили в Краматорске Донецкой области: в среду, 25 сентября, они сбросили на город авиабомбу "ФАБ-250".

Видео опубликовано в Telegram-канале "Типичный Краматорск". На кадрах видно, что российская армия сбросила авиационную бомбу на многоэтажный жилой дом, где находились люди.

Удар "ФАБ-250" по Краматорску 25 сентября

В результате удара есть погибшие и раненые. По словам главы Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина, от удара авиабомбой погибли 50-летний мужчина и 87-летняя женщина. Еще 19 человек получили ранения, среди них — 4 ребенка в возрасте от 4 до 15 лет.

Кроме того были повреждены 39 многоэтажных жилых дома, 3 учебных заведения, 10 торговых точек и 16 автомобилей. Спасатели и сотрудники полиции обследовали все помещения, оказали помощь пострадавшим, эвакуировали людей из поврежденных квартир и спасли из-под обломков детей.

Позже в комментарии изданию "Суспільне. Донбасс" председатель Краматорской военно-гражданской администрации Александр Гончаренко заявил, что количество раненых в результате атаки увеличилось до 21 человека.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что российская армия спешит захватить Угледар Донецкой области ко дню рождения Владимира Путина. Об этом заявил военный обозреватель Александр Коваленко.