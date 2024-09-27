Прилетіла просто у багатоповерхівку. З’явилося відео моменту удару ФАБ по Краматорську

Відео чергового військового злочину Росії опубліковано у соціальних мережах

Російські війська продовжують обстрілювати Україну ракетами та завдавати ударів за допомогою БПЛА "Шахед". Цього тижня черговий воєнний злочин окупанти скоїли у Краматорську Донецької області: у середу, 25 вересня, вони скинули на місто авіабомбу "ФАБ-250".

Відео опубліковано в Telegram-каналі "Типовий Краматорськ". На кадрах видно, що російська армія скинула авіаційну бомбу на багатоповерховий житловий будинок, де перебували люди.

Удар "ФАБ-250" по Краматорську 25 вересня

Внаслідок удару є загиблі та поранені. За словами голови Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, від удару авіабомбою загинули 50-річний чоловік та 87-річна жінка. Ще 19 осіб отримали поранення, серед них — 4 дитини віком від 4 до 15 років.

Крім того, було пошкоджено 39 багатоповерхових житлових будинків, 3 навчальні заклади, 10 торгових точок та 16 автомобілів. Рятувальники та співробітники поліції обстежили всі приміщення, надали допомогу постраждалим, евакуювали людей із пошкоджених квартир та врятували з-під уламків дітей.

Пізніше у коментарі виданню "Суспільне. Донбас" голова Краматорської військово-цивільної адміністрації Олександр Гончаренко заявив, що кількість поранених у результаті атаки збільшилася до 21 осіб.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що російська армія поспішає захопити Вугледар Донецької області до дня народження Володимира Путіна. Про це заявив військовий оглядач Олександр Коваленко.