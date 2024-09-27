Помогли уничтожить мосты в Курской области и ударят по военным складам за Москвой: военный эксперт объяснил назначение F-16

Благодаря американским истребителям цели на расстоянии 750 км от Украины также станут достижимы

Получение Воздушными силами ВСУ истребителей F-16 позволило прикрыть небо над Украиной и высвободить часть боевых самолетов, наносивших удары по вражеским переправам во время наступления Сил обороны в Курской области.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал эксперт по вопросам авиации и ПВО Анатолий Храпчинский.

Больше читайте на сайте "Телеграф" в публикации: "Украина уже почти два месяца с F-16: что изменилось за это время".

По его словам, можно заметить изменения в тактике применения боевой авиации со стороны ВС ВСУ: F-16 "закрыли воздух" над Украиной, а в это время наши МиГи и Су смогли работать непосредственно на территории Курской области РФ, уничтожая бетонные мосты и понтонные мосты через реку Сейм, по которым пытались переправляться российские войска.

По словам военного эксперта, поступление новой партии F-16 позволит Воздушным силам работать у линии боевого столкновения и уничтожать вражеские самолеты-носители КАБ.

Анатолий Храпчинский добавил, что Украине нужно добиваться скорейшей передачи нам американских высокоточных крылатых ракет класса "воздух — поверхность" AGM-158 JASSM с операционной дальностью 360 км (JASSM-ER — до 980 км или JASSM-XR — 1900 км).

Кроме того, F-16 может стать платформой для запуска франко-британских крылатых ракет класса "воздух — поверхность" Storm Shadow/SCALP EG с операционной дальностью 300-560 км. А также немецко-шведских крылатых ракет класса "воздух — поверхность" большой дальности TAURUS, предназначенных для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей. Их операционная дальность составляет более 500 км (по некоторым данным – до 2000 км).

Он объяснил, что позволило бы Силам обороны не только уничтожать вражеские позиции в оккупированном Крыму, но и атаковать цели, расположенные даже дальше Москвы. Например, 53-й склад Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ в поселке Юганец под Нижним Новгородом (в 750 км от территории Украины), где хранятся десятки тысяч тонн боеприпасов, включая баллистические ракеты.

Напомним, в рамках нового пакета военной помощи Украина получит от Соединенных Штатов "умные" авиационные бомбы Joint Standoff Weapon (JSOW), тоже предназначенные для использования на истребителях F-16.