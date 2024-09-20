Авиатроща F-16 в Украине: СМИ узнали наиболее вероятную причину потери самолета

Уже были похожие прецеденты

Авиатроща украинского истребителя F-16, во время которой погиб летчик Алексей Месь, вполне могла возникнуть из-за попадания обломков сбитой российской ракеты. И это не первый случай потери самолета по такой причине.

Об этом пишет Breaking Defense со ссылкой на источники в Украине. Отмечается, что ранее два МиГ-29 и еще несколько других самолетов были якобы потеряны из-за попадания обломков сбитых ракет.

По словам корреспондентов издания, пилот Алексей Месь в ночь крушения должен был сбивать российские ракеты и беспилотники вместе с другими F-16. В этой обороне применяли также системы Patriot и другие наземные батареи ПВО.

Как говорит источник, по всей вероятности, во время работы F-16 после успешного сбивания российской ракеты случайно пролетел через облако обломков, попавших в двигатель. По мнению оборонного общества Украины, это привело к авиатроще.

Также есть вероятность, что пилот Месь погиб до того, как смог катапультироваться. Собеседник издания добавляет, что эта версия аварии выглядит как один из более правдоподобных сценариев из-за прошлых прецедентов, ведь "ранее во время войны мы потеряли четыре других истребителя по той же причине, что посторонние предметы в воздухе вывели из строя самолет".

"Так было потеряно два МиГ-29 и две модели Сухого. Вполне возможно, что этот F-16 теперь становится самолетом № 5. Предыдущие потери не вызывали такого внимания, потому что это были не дорогие современные истребители в классе американских реактивных самолетов", — говорит источник.

Один из военных офицеров подчеркнул, что недопущение подобных ситуаций в будущем напрямую связано с наличием в достаточном количестве в Украине современных систем ПВО.

"Нужно предоставить нам дополнительные средства противовоздушной обороны, о которых мы просим более двух лет", — добавил он.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на Западе назвали вероятную причину крушения украинского F-16 и это не российские ракеты.