Уничтожают склады с боеприпасами и еще много всего: что известно о бомбах JSOW, которые передадут Украине (фото)

"Телеграф" рассказал, чем это оружие важно для нашей страны

Украина получит от США "умные" авиационные бомбы Joint Standoff Weapon (JSOW). Они предназначены для использования на истребителях F-16. Их передадут Вооруженным силам Украины в рамках нового пакета военной помощи.

"Телеграф" расскажет, что это за оружие. А также, какие цели может поражать.

Эти бомбы, известные как Joint Standoff Weapon (JSOW), используются вооруженными силами США, а также американскими союзниками. Они способны поражать цели на расстоянии более 130 км, что даст Украине дополнительные возможности для нанесения ударов по российским объектам.

JSOW – тактическая планирующая управляемая авиационная бомба, предназначенная для поражения как стационарных, так и подвижных целей вне зон противовоздушной обороны. Ее разработчиком является подразделение Defense Systems & Electronics американской компании Texas Instruments.

При этом издание Defence Express называет предоставление этих авиабомб Украине "странным выбором".

Дело в том, что AGM-154 JSOW не ракета, а малозаметная высокоточная планирующая бомба общим весом около 500 кг. дальность до 130 км, в случае высотного полета. Они могут бить на расстояние до 130 км.

Кроме того, AGM-154 JSOW может легко интегрироваться в сетево-ориентированные операции, облегчая координацию с другими дружескими силами. Эта интеграция улучшает общую осведомленность о ситуации и обеспечивает эффективное планирование и выполнение задач. С точки зрения экономической эффективности, AGM-154 JSOW имеет явные преимущества перед другим боевым оружием воздушного базирования. При стоимости единицы от $200 тысяч до $800 тысяч в зависимости от типов/версий ее модульная конструкция и возможность адаптации полезной нагрузки минимизируют потребность в нескольких системах вооружения, потенциально снижая затраты, связанные с закупкой, обслуживанием и логистикой.

Совместимость с самолетами

Известно, что AGM-154 JSOW может запускаться из самолетов ВВС, ВМС или морской пехоты США. Планирующая бомба может быть установлена ​​на F-15E Strike Eagle, F-16 Fighting Falcon, F/A-18, AV-8B Harrier, бомбардировщики B-2 Spirit и B-52, а также самолеты A-10.

Также можно интегрировать ее с базовым ударным истребителем F-35A Lightning II и палубным самолетом F-35C. Бомба может перевозиться во внутреннем отсеке F-35. Авиационно совместимая конструкция ракеты уменьшает затраты на интеграцию с будущими самолетами.

Почему для Украины важны AGM-154 JSOW

AGM-154 JSOW не имеет такого радиуса действия, как крылатые ракеты воздушного базирования. Например, как британо-французские Storm Shadow/Scalp-EG, которые Украина получила и применяет, или немецкие крылатые ракеты Taurus KEPD 350, о которых мы долго мечтаем. Они также не столь мощны, дальнобойны, смертоносны или незаметны, как крылатые ракеты AGM-158 JASSM, которых Украина больше всего хочет для своих F-16. Однако это все же дает Украине оружие, которое может стрелять из более безопасных расстояний по сосредоточению российских войск, ПВО и другим целям, а также обходить действие ПВО.

Именно это поможет нашим ВСУ поражать цели в тылу врага, уничтожая его базовые аэродромы, склады боеприпасов, технику и даже личный состав.

Ранее "Телеграф" писал, что США близки к соглашению о предоставлении Украине крылатых ракет большой дальности класса воздух-поверхность JASSM. Они могли бы достичь целей в глубине России.