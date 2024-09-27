Допомогли знищити мости в Курській області і вдарять по військових складах за Москвою: військовий експерт пояснив призначення F-16

Завдяки американським винищувачам цілі на відстані 750 км від України також стануть досяжними

Отримання Повітряними силами ЗСУ винищувачів F-16 дало змогу прикрити небо над Україною і вивільнити частину бойових літаків, які завдавали ударів по ворожих переправах під час наступу Сил оборони в Курській області.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів експерт з питань авіації та ППО Анатолій Храпчинський.

Більше читайте на сайті "Телеграф" у публікації: "Україна вже майже два місяці з F-16: що змінилося за цей час".

За його словами, можна помітити зміни в тактиці застосування бойової авіації з боку ПС ЗСУ: F-16 "закрили повітря" над Україною, а в цей час наші МіГи і Су змогли працювати безпосередньо на території Курської області РФ, знищуючи бетонні мости і понтонні мости через річку Сейм, якими намагалися переправлятися російські війська.

За словами військового експерта, надходження нової партії F-16 дозволить Повітряним силам працювати біля лінії бойового зіткнення і знищувати ворожі літаки-носії КАБів.

Анатолій Храпчинський додав, що Україні потрібно домагатися якнайшвидшої передачі нам американських високоточних крилатих ракет класу "повітря — поверхня" AGM-158 JASSM із операційною дальністю 360 км (JASSM-ER — до 980 км чи JASSM-XR — 1900 км).

Окрім того, F-16 можуть стати платформою для запуску франко-британських крилатих ракет класу "повітря — поверхня" Storm Shadow/SCALP EG із операційною дальністю 300-560 км. А також німецько-шведських крилатих ракет класу "повітря — поверхня" великої дальності TAURUS, призначених для високоточних ударів і ураження високозахищених та заглиблених цілей. Їхня операційна дальність становить понад 500 км (за деякими даними — до 2000 км).

Він пояснив, що дало б змогу Силам оборони не тільки знищувати ворожі позиції в окупованому Криму, а й атакувати цілі, розташовані навіть далі від Москви. Наприклад, 53-й склад Головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони РФ у селищі Юганець під Нижнім Новгородом (за 750 км від території України), де зберігають десятки тисяч тонн боєприпасів включно з балістичними ракетами.

Нагадаємо, у рамках нового пакету військової допомоги Україна отримає від Сполучених Штатів "розумні" авіаційні бомби Joint Standoff Weapon (JSOW), також призначені для використання на винищувачах F-16.