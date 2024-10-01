Авиабомбы GBU-39 для Украины от США придется ждать годами

Согласно контракту, авиабомбы получит не только Украина

Помимо "умных" бомб JSOW, Украина получит от Соединенных Штатов еще и авиационные бомбы GBU-39. Правда, поставок придется ждать немало времени.

В Департаменте обороны США сообщили о контракте с компанией Boeing. Он рассчитан почти на 7 млрд долларов. За ним компания должна произвести неназванное количество бомб малого диаметра GBU-39/B. Предельный срок контакта – 31 декабря 2035 года. Среди стран-получателей, кроме США, Украина, Япония и Болгария.

Характеристики авиабомбы GBU-39:

Вес — 130 кг,

Максимальная дальность полета – 110 км, для этого ее нужно сбросить с большой высоты.

Имеет крылья, которые разлагаются в полете,

Способна пробивать бетонные укрытия,

Имеет систему подрыва, позволяющую отсрочить подрыв после попадания или сделать подрыв в воздухе,

Имеет высокую точность попадания – есть инерционная система управления и GPS.

В Украине такие авиабомбы могут использовать как самолеты советского производства, так и новоприбывшие F-16. Украина уже использует такие авиабомбы по предварительным поставкам США, они показали высокую точность попадания и эффективность в 90%.

Ранее "Телеграф" рассказывал о поставках британских САУ. Они уже начали прибывать в Украину – общее количество больше, чем ожидалось.